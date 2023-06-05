Как человек притягивает чужие неприятности: проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки

Люди порой сами притягивают неприятности и проблемы в собственную жизнь. И они не замечают, что в этом виновато мышление и различные, не самые лучшие привычки. Порой достаточно напряженно думать о чем-то плохом, чтобы это реализовалось в жизни.

Как человек притягивает неприятности в свою жизнь и что с этим можно сделать - читайте в материале ниже.

Неприятные сценарии

Человек в голове прокручивает ситуации, которые только должны произойти или же - могут произойти. И при этом настраивает себя на неудачи, беды, поражение - все варианты негативного развития. Так мы пускаем в свою жизнь неприятную, тревожную и токсичную информацию.

Например, перед тестом или экзаменом мы по кругу повторяем установку: "у меня не получится, я не сдам". Или же - человек часто смотрит видео-контент, где фигурируют разборки, драки. С большой вероятностью эти неприятности загрузятся в жизнь такого человека.

Самосаботаж

Или подсознательная попытка закрыть себе путь к успеху. Человек на психологическом уровне не готов к успеху, и при первых его проявлениях, организм и подсознание на уровне здоровья и поведения начинает саботировать процесс развития.

Перед важной встречей человек попадает в неприятность, ломает ногу или получает пищевое отравление. Есть и другой вариант: Коля заработал приличную сумму, на радостях выпил лишнего, попал в неприятности и потратил больше, чем заработал накануне.

Неправильные фразы

Человек использует слова и фразы, которые могут энергетически привлечь неприятности других людей. Это уже на уровне энергетики.

В ответ на жалобы собеседника, мы в сердцах говорим: "Мне бы твои проблемы". Вселенная слышит запрос и подгружает в жизнь человека чужие или схожие неприятности.

"Не жили богато, нечего и начинать" - такой стиль мышления при появлении денег будет притягивать проблемы, чтобы от этих денег побыстрее избавиться.