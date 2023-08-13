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Как легко отмыть липкие следы от скотча или наклеек: эффективные способы

Как избавиться от липких следов от скотча и наклеек (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Часто возникает ситуация, когда после покупки посуды или бытовой техники остаются следы от скотча и наклеек. Однако эту ситуацию можно легко исправить.

Как легко справиться с такой проблемой - читайте в материале Styler.

Скотч

Такой метод сработает только в случаях свежих, не сильно приклеенных этикеток. На остатки от этикетки следует тщательно приклеить клейкую ленту и крепко удерживать ее рукой. Дальше резким движением сорвать скотч.

Следует повторять эту процедуру до тех пор, пока положительный результат не будет достигнут.

Растительное масло

Пропитайте бумажную салфетку растительным маслом и положите на липкий след. Оставьте на ночь. После этого промойте вещь горячей водой с помощью хозяйственного мыла. От наклейки или скотча не останется ни следа.

Фен

Этот способ почти не требует усилий. Возьмите фен, нагрейте этикетку горячим потоком воздуха. После этого снимите наклейку и протрите липкий след, пока он не остыл.

Спирт

Подойдут любые спиртосодержащие продукты: водка, одеколон, дезодорант. Чем выше концентрация, тем лучше.

Смочите тряпку или салфетку в спирте и протрите липкий след. Метод следует применять с осторожностью. Не на все поверхности можно наносить спирт. Чтобы избежать деформации покрытия, можно провести предварительный тест на незаметной зоне вещи.

Сода

В стакане воды растворите 4 ст. л. соды. В этом густом растворе смочите губку и протрите остатки скотча. После этого смойте обыкновенной водой.

Влажные салфетки

Совершенно незначительные липкие следы удаляются обычными влажными салфетками. Способ достаточно прост, но порой занимает много времени. Все, что нужно делать - взять влажную салфетку и тереть ею пятно до тех пор, пока оно не исчезнет.

 

Раньше мы писали о том, как отпугнуть голубей от балкона.

Также читайте, как избавиться от сорняков на огороде и клумбе средствами, которые есть дома.

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