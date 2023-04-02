Как легко и красиво покрасить яйца к Пасхе: используем то, что есть на каждой кухне

На Пасху одним из главных атрибутов праздника являются крашеные яйца. Есть специальные техники для окрашивания яиц - писанка, крашанка. А многие украинцы красят яйца к празднику самостоятельно - с помощью самых обычных подручных средств.
Какие средства могут придать скорлупе яиц яркий и праздничный вид - читайте в материале ниже.
Луковая шелуха. Самый старый и простой способ окрашивания яиц - собираем шелуху, заливаем водой и варим полчаса. Даем отвару настояться, а потом кладем в остывшую воду яйца и варим до готовности.
Для более темного и насыщенного цвета - возьмите много шелухи. Если хотите добавить рисунок, то яйцо можно завернуть в сеточку.
Крапива и шпинат. Нарежьте листья крапивы и шпината, сложите в кастрюлю, налейте воды. Туда же поместите сырые яйца и отварите до готовности. Чем больше травы - тем насыщеннее будет цвет скорлупы.
Куркума. Возьмите ложку сухой куркумы и растворите ее в горячей воде. Дайте воде полностью остыть, а потом сложите в нее яйца и отварите до готовности - они будут красивого желтого цвета.
Клюквенный сок. Выдавите из клюквы сок и отварите в нем яйца. Оставьте их в этом отваре на ночь. Яйца будут красивого розового цвета.
Красная капуста. Листьями краснокочанной капусты можно натереть уже отваренные яйца - они станут синего цвета.
Молотый кофе. Заварите кофе крутым кипятком, дайте остыть, а потом сварите в этой воде яйца - они станут коричневые или бежевые. Можно и по-другому: сложите яйца в кастрюлю, залейте водой, дайте закипеть, насыпьте несколько ложек крепкого кофе, варите 10 минут.
Листья укропа. Возьмите веточку укропа, заверните в нее яйцо, наденьте сверху капроновый чулок или завяжите яйцо в мешочек из капрона. А потом отварите яйца в луковой шелухе - у вас получится оригинальный рисунок.
Шелковая ткань. Возьмите кусочек шелка, заверните в него яйцо, закрепите булавками. А потом отварите в воде с уксусом. Получится невероятный рисунок.
Используйте резинки. Возьмите обычные канцелярские резинки и создайте различные полоски на яйце. Потом отварите в воде с любым натуральным красителем.
Рисунок воском. Растопите восковую свечу, возьмите спичку или зубочистку и нанесите воском узор на уже отваренные яйца. Потом опустите яйцо в охлажденную краску, чтобы закрасить чистые участки. Воск можно потом аккуратно снять - соскоблить или нагреть, а потом вытереть.
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