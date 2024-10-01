Как легко и эффективно отмыть батареи отопления от грязи и пыли

Регулярная чистка отопительных батарей помогает поддерживать теплоотдачу на высоком уровне и делает дом более уютным. В зависимости от типа радиатора и степени загрязнения выбирайте соответствующий метод чистки, чтобы батареи были чистыми и эффективными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как помыть батареи внутри и снаружи, в зависимости от их материала и состояния.

Виды батарей и выбор метода чистки

Прежде чем приступать к чистке батарей, важно определить, из какого материала они изготовлены, поскольку это влияет на выбор оптимального способа ухода. Основные типы радиаторов:

Стальные (панельные и трубчатые радиаторы) - они легкие и быстро нагреваются.

(панельные и трубчатые радиаторы) - они легкие и быстро нагреваются. Алюминиевые (литиевые или экструзионные) имеют хорошую теплоотдачу и эстетический внешний вид.

(литиевые или экструзионные) имеют хорошую теплоотдачу и эстетический внешний вид. Чугунные (старые модели-гармошки и современные ретро-стили) - долговечны, но могут быть сложными в чистке из-за своей массивной конструкции.

(старые модели-гармошки и современные ретро-стили) - долговечны, но могут быть сложными в чистке из-за своей массивной конструкции. Биметаллические - сочетают свойства стали и алюминия.

Для каждого типа радиатора требуется свой подход, чтобы чистка была эффективной, но не повредила поверхность.

Чистка пылесосом и феном

Этот метод подходит для стальных и биметаллических радиаторов.

Завесьте заднюю часть батареи влажной тряпкой, чтобы пыль оседала на нее. Затем направьте мощный поток воздуха из фена на переднюю часть батареи - таким образом пыль выдувается изнутри и оседает на тряпке.

После этого снимите тряпку и дополнительно протрите наружные поверхности влажной губкой или тряпкой. Такой способ позволяет быстро убрать видимую грязь и сделать батарею чистой.

Ручная чистка для чугунных батарей

Чугунные радиаторы сложнее почистить феном, поскольку пыль часто "приваривается" к поверхности из-за высоких температур в отопительный сезон.

Рекомендуется использовать влажные хозяйственные перчатки или хлопчатобумажный носок, надетый на руку. Смочите их в мыльном растворе и протрите внутренние и задние радиаторы.

Если пыль накапливалась годами, сначала замочите загрязнение, а затем повторите чистку. Этот метод позволяет безопасно удалить грязь и паутину, не царапая покрытие.

Добраться до грязных мест между ребрами батареи - самая трудная задача (фото: gryazee.net)

Использование моющих средств

Чистка с помощью соды

В некоторых случаях простого протирания недостаточно, особенно если батарея находится на кухне и покрыта жирным налетом.

Для алюминиевых и чугунных батарей можно приготовить раствор из обыкновенной пищевой соды и воды. Возьмите ерш для мытья бутылок, окуните его в содовый раствор и тщательно обработайте ребра радиатора.

Пыль и грязь начнут отходить уже через 5-10 минут. Такой способ помогает не только избавиться от загрязнений, но и продезинфицировать поверхность.

Удаление жира зубной пастой

Если батареи покрыты липким жирным налетом, например на кухне, можно использовать зубную пасту или зубной порошок.

Нанесите на губку средство и потрите загрязненные участки. Зубная паста эффективно растворяет жир и делает радиатор снова чистым и блестящим.

Раствор с лимонной кислотой и содой

Для более глубокой очистки радиаторов распылите моющий раствор с лимонной кислотой, содой или перекисью водорода через пульверизатор на загрязненную поверхность.

После этого протрите батарею губкой или влажной тряпкой. Лимонная кислота и сода отлично справляются с жиром и налетом, оставляя поверхность чистой и без разводов.

Как очистить очень грязные батареи

Особенно после ремонта батареи могут быть сильно загрязнены строительной пылью и другими частицами.

Чтобы эффективно очистить очень грязные батареи, установите под радиаторы широкие поддоны и закройте пленкой обои и мебель. Нагрейте воду в чайнике и полейте горячую воду на радиатор, чтобы грязь стекала в поддон.

После этого воспользуйтесь ершиком с любым моющим средством для удаления остатков загрязнений. Этот способ помогает размягчить и убрать сложные слои грязи, которые скапливаются после ремонтных работ.