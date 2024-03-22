Как легко порезать мясо без шума и беспорядка на кухне

Готовя мясо, следует использовать проверенные уловки, которые значительно облегчат процесс. Они просты и действительно эффективны. Благодаря им, ваша кухня будет оставаться чистой, а вы сможете быстро и легко нарезать мясо.

Как это сделать без большого беспорядка и кусков мяса вокруг доски, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание PrzyślijPrzepis.

3 правила нарезки мяса на отбивные

Вот 3 важнейших правила, которые сделают нарезку мяса действительно беспроблемным занятием:

Прежде всего, прежде чем отбивать мясо, необходимо тщательно завернуть его в пищевую фольгу. Так вы не забрызгаете все вокруг.

Чтобы пленка не стягивала мясо во время жарки, необходимо аккуратно надрезать ее в нескольких местах. Затем аккуратно похлопайте каждый кусочек, чтобы придать ему правильную форму.

Необходимо правильно выбрать молоток. Лучше всего, если он будет сделан из металла - это поможет сломать даже самый твердый кусок мяса. Прекрасно подойдет и деревянный, но обязательно с металлическим кончиком.

Какой толщины должно быть мясо для отбивных после отбивки?

Кто-то утверждает, что хорошо приготовленные отбивные должны быть достаточно толстыми и мясными, а поклонники тонких кусочков мяса отмечают, что благодаря этому они жарятся меньше времени и, как следствие, получаются более нежными на вкус и менее сухими. Толщину мяса регулируйте на свое усмотрение.

Правила, облегчающие приготовление мяса для свиных отбивных

Важная вещь, которую большинство людей не знают, - это правильный размер доски. Несмотря на то, что это может показаться незначительным при резке мяса, ее хороший размер может значительно облегчить вам эту задачу.

Лучше всего, если она будет такой, которая не будет скользить по столу во время отбивки и будет держать весь кусок мяса. Хороший способ также подстелить под доску тряпку - это уменьшит шум, и соседи обязательно поблагодарят вас за это. Вы также можете измельчить мясо на свиные отбивные без использования кухонного толкача.

Вы также можете использовать скалку, чтобы измельчить мясо. Еще один хитрый способ - положить кусок свиной корейки на одну разделочную доску и ударить по нему сверху второй доской.