Як легко порізати м'ясо без шуму та безладу на кухні

Готуючи м'ясо, варто використовувати перевірені хитрощі, які значно полегшать процес. Вони прості й дійсно ефективні. Завдяки їм ваша кухня залишатиметься чистою, а ви зможете швидко та легко нарізати м’ясо.

Як це зробити без великого безладу і шматків м'яса навколо дошки, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання PrzyślijPrzepis.

3 правила нарізки м'яса на відбивні

Ось 3 найважливіших правила, які зроблять різання м’яса справді безпроблемним заняттям:

Перш за все, перед тим, як відбивати м'ясо, необхідно ретельно загорнути його в харчову фольгу. Так ви не забризкаєте все навколо.

Щоб плівка не стягувала м'ясо під час смаження, необхідно акуратно надрізати її в кількох місцях. Потім акуратно поплескайте кожен шматочок, щоб надати йому правильну форму.

Потрібно правильно вибрати молоток. Найкраще, якщо він буде зроблений з металу - це допоможе зламати навіть найтвердіший шматок м'яса. Чудово підійде і дерев’яний, але обов’язково з металевим кінчиком.

Якої товщини має бути м’ясо для відбивних після відбивання?

Хтось стверджує, що добре приготовані відбивні повинні бути досить товстими і м'ясними, а прихильники тонких шматочків м'яса наголошують, що завдяки цьому вони смажаться менше часу і, як наслідок, виходять більш ніжними на смак і менш сухими.Товщину м’яса регулюйте на свій розсуд.

Правила, які полегшать приготування м'яса для свинячих відбивних

Важлива річ, яку більшість людей не знають, це правильний розмір дошки. Незважаючи на те, що це може здатися незначним при різанні м’яса, її гарний розмір може значно полегшити вам це завдання.

Найкраще, якщо вона буде такою, яка не буде ковзати по столу під час відбивання і буде тримати весь шматок м’яса. Хороший спосіб також підстелити під дошку ганчірку - це зменшить шум, і сусіди обов'язково подякують вам за це. Ви також можете подрібнити м’ясо на свинячі відбивні без використання кухонного товкачика.

Ви також можете використовувати качалку, щоб подрібнити м’ясо. Ще один хитрий спосіб - покласти шматок свинячої корейки на одну обробну дошку і вдарити по ньому зверху другою дошкою.