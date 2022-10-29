Как лучше хранить овощи при постоянных отключениях света

По его словам, с перебоями света хранить овощи достаточно сложно.

Какие овощи могут переносить отключения света

Булгаков сообщает, что охлажденные морковь, свекла, капуста белокочанная могут выдержать отключение от электроэнергии до двух суток.

"Да, перепады температуры не хороши для них, поскольку начинается разогрев продукции, но не столь критический, чтобы сказать, что эти овощи сразу испортятся. Но у них будет больший процент потерь, чем при стабильной поставке электроэнергии", - сказал Павел.

Если говорить о картофеле, пару суток без света он может перенести, но потом нужно обязательно проветривать помещение, где хранится овощ.

Репчатый лук в сухом, хорошем состоянии выдерживает без электроэнергии 4-5 суток.



После этого хотя бы вручную открыть клапаны и выпустить собравшийся сверху воздух. Или с помощью небольшого генератора запустить вентиляторы и хотя бы просто прокачать воздух.

Какие овощи чувствительны к перепадам температуры

Кстати, пекинская капуста при отключении электричества на 12 часов может загореться. Особенно при хранении в горизонтальном положении в коробах объемом более одного кубометра. Четыре часа без электроэнергии ей не повредят, но 12 часов нанесут непоправимый вред. Для ее сберегания покупают генераторы.

По словам Булгакова, возможно, перебои со светом заставят фермеров снижать цены на овощи, так как они не смогут их хранить надлежащим образом.