Как лучше чистить шторку для ванной, чтобы уничтожить микробы и грязь

Как часто чистить шторку для ванной

Шторку для ванной советуют чистить примерно раз в месяц. Если тканевая шторка нечасто контактирует с водой, ее можно стирать раз в три месяца.

Однако занавеска для ванной из пластика требует ежемесячной очистки, чтобы избежать накопления бактерий и продлить срок ее службы. Кроме этого, следует еженедельно чистить дверь для душа, чтобы удалить мыльный налет и предотвратить образование плесени.

Как стирать шторку для ванной стиральной машины.

Стиральная машинка упрощает процесс очистки шторки для ванной комнаты. Однако, если на шторке имеется устойчивый мыльный налет или плесень, особенно внизу, советуют использовать ферментный спрей для выведения пятен.

Такие средства помогают расщепить и удалить стойкие загрязнения, а также остатки биологических жидкостей.

Затем замочите загрязненный участок в кислородном отбеливателе, а перед стиркой почистите щеткой с мягкой щетиной. После этого положите шторку в стиральную машину вместе с полотенцем и 0,5 стакана пищевой соды, сняв пластиковые кольца.

Сода поможет расщепить грязь, а полотенца заполнят пространство барабана машинки. Полотенца также творят чудеса с пластиковыми занавесками, поскольку они не дадут им смяться в машине.

Впрочем, хотя пластиковые занавески для ванной можно стирать в стиральной машине, их ни в коем случае нельзя бросать в сушилку, поскольку высокая температура повредит материал. Кроме этого, их необходимо стирать в теплой или холодной воде, чтобы предотвратить деформацию.

Как только стиральная машина дойдет до цикла ополаскивания, рекомендуют добавить 0,5 стакана уксуса - это также поможет убрать остатки грязи.

Когда цикл стирки завершится, извлеките шторку для душа и повесьте ее сушиться. Удобное место для этого - над ванной; таким образом вода будет стекать в ванную.

Как стирать шторку для ванной вручную

Шторку для ванной также можно постирать вручную - используя соду и уксус. Раствор этих двух ингредиентов помогает удалить остатки мыла и шампуня, а также дезодорирует материал.

Однако лучше удалить все стойкие пятна перед стиркой - с помощью ферментного спрея.

Наполните большую раковину или таз теплой водой и добавьте равные части белого уксуса и пищевой соды (приблизительно по 0,5 стакана). Замочите шторку в растворе примерно на 10 минут.

Чтобы удалить пятна и грязь, дополнительно можно использовать мягкую щетку, промыв ткань после стирки. После этого вытяните шторку и повесьте ее сушиться на крепеж.