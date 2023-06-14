Могут использовать мошенники: какие SMS нельзя хранить на телефоне

В современном мире на телефонах хранится огромное количество важной информации, которая может представлять опасность, если попадет в не те руки. Речь идет о SMS.

Какие SMS категорически нельзя хранить в телефоне и что может произойти - читайте на Styler .

Данные аккаунтов

Сообщения с логином и паролем - это наиболее опасные сообщения для хранения в телефоне. Эти данные могут быть использованы злоумышленниками для взлома аккаунта.

Не нужно сохранять информацию о своих авторизационных данных в сообщениях.

Личные данные

Опасно хранить сообщения с личными данными, в том числе:

адрес

паспортные данные

номер кредитной карты и PIN-код

Если вы все-таки хотите хранить данные в телефоне, то необходимо защитить телефон паролем или распознаванием лица.

Также можно использовать специальные приложения для хранения данных и паролей. Все потому, что они оснащены дополнительной защитой.

Личная информация

Некоторые пользователи до сих пор используют SMS, чтобы отправлять друг другу личную информацию - от фотографий, до дат рождения и других паспортных данных.

Все эти данные лучше скачивать на более безопасные носители, чем память телефона.

Сообщение от банков

Важно помнить, что сообщения от банков содержат конфиденциальную информацию. Никогда не храните их в телефоне, даже если они содержат данные последних транзакций.

Такие SMS могут быть использованы для взлома аккаунта.

Также банк может посылать код для проведения операции. Если вы не проводили эту транзакцию, то сразу удаляйте код, чтобы он не попал в руки мошенников.

Спам

Часто от незнакомых номеров могут поступать подозрительные сообщения или спам. Такие сообщения содержат вредоносные ссылки. Важно не только удалить такие SMS, но и избегать открытия ссылок для защиты смартфона.