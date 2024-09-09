Как полезно использовать старые газеты: 9 проверенных лайфхаков

Сушка обуви

Газеты прекрасно подходят для сушки промокшей обуви. Достаточно набить ими ботинки на ночь, и газета впитает влагу и избавит от неприятного запаха. Если обувь не высохла полностью, можно повторить процесс, заменив газеты новыми.

Хранение овощей и фруктов

Газеты помогут довести овощи и фрукты до спелости. Для этого просто заверните недозрелые плоды в газеты и храните их в темном месте. Также газеты можно использовать для подкладки в ящики для хранения овощей - они помогут поглощать излишнюю влагу.

Чистка окон без разводов

Старые газеты отлично подходят для мытья окон. Они не создают разводы и создают идеальную чистоту. Смочите газету водой или чистящим средством, протрите стекло, и оно засияет без пятен и следов.

Защита вещей и подкладка для покраски

При переезде газеты можно использовать для упаковки хрупких вещей, а также для защиты поверхностей при покраске или работе с клеем. Газетные листы хорошо поглощают излишнюю жидкость и защищают поверхности от загрязнений.

Устранение неприятного запаха

Газеты можно использовать для удаления неприятных запахов из холодильника или контейнеров для еды. Слегка смочите газету водой, сомните ее и положите в углы или ящики.

За ночь газета поглотит все запахи. Этот способ также подходит для контейнеров для хранения пищи. Благодаря своей гигроскопичности газета поглощает лишнюю влагу и запахи.

Защита от моли

Газеты помогут защитить вашу одежду от моли. Поместите замятые газеты в карманы и рукава зимних вещей перед хранением. Моль не переносит запаха типографской краски. Это эффективный и простой способ сохранить одежду в хорошем состоянии без химических средств.

Использование как мульча

Газеты можно использовать как мульчу для сада. Разостлайте несколько слоев газет на почве, чтобы защитить растения от сорняков. Сверху можно добавить слой древесной мульчи для лучшего эффекта. Газеты помогут сохранить влагу в почве и защитят ее от пересыхания в жаркие дни.

Помощь автомобилистам

Если автомобиль застрял в снегу или грязи, газеты помогут создать дополнительное сцепление. Положите несколько газет под колеса, чтобы повысить трение и легче выехать из колеи. Этот метод быстро выручит, если нет под рукой других средств.

Очистка ковров

Газеты могут быть полезны при чистке ковров. Подложите несколько слоев газет под ковер перед чисткой. Они поглотят часть грязи и влаги, облегчая процесс уборки. Это сделает очищение более эффективным и быстрым.