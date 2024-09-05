Силикагель поможет там, где вы даже не представляете: 8 лайфхаков

Силикагель - это не только маленькие непонятные пакетики в коробках с обувью. Это материал, обладающий почти волшебными способностями и способный помочь во многих сложных случаях или потребностях. Как можно применить силикагель в быту?

Когда телефон попал в воду

Случайно упустили телефон в воду? Не спешите сушить его в рисе, поскольку быстрее восстановить гаджет поможет силикагель: прозрачные шарики гораздо эффективнее впитают лишнюю влагу.

Для начала необходимо полностью разобрать устройство, извлечь аккумулятор и SIM-карту. Затем все детали следует поместить в емкость, заполненную гранулами силикагеля. На восстановление понадобится около восьми часов, но действовать нужно быстро, чтобы влага не проникла глубоко внутрь.

Когда запотело стекло

Силикагель - настоящая находка для водителей. Если конденсат на лобовом стекле автомобиля мешает следить за дорогой, возьмите несколько пакетиков с гранулами и положите их на панель приборов.

Окна перестанут запотевать, что обеспечит лучшую видимость. Кроме того, пакетики можно расположить между рамами или на подоконнике у стеклопакетов, чтобы предотвратить образование конденсата. Благодаря поглощению паров воды из среды стекло остаётся чистым дольше.

Силикагель поможет впитывать влагу со стекла (фото: Freepik.com)

Когда фотографии могут выгореть

Если в вашем фотоальбоме есть поляроидные снимки, которые хранят множество приятных воспоминаний, вам точно захочется сохранить их яркими и четкими на долгие годы. Чтобы фотографии не выгорели, попробуйте хранить их в картонной коробке с плотно закрытой крышкой, внутрь которой поместите пакеты с силикагелем.

Важно, чтобы пакеты были сделаны из бумаги или ткани, которые лучше пропускают воздух. Этот метод также подходит для хранения любых бумажных материалов.

Когда потускнели серебро и золото

Серебряные и золотые украшения не потемнеют и не потеряют блеск, если хранить их рядом с силикагелем. Эти гранулы эффективно поглощают влагу, предотвращая окисление металлов.

Это позволит вашим украшениям оставаться блестящими гораздо дольше, а чистить их придется реже. Помните, что пакеты с силикагелем должны быть изготовлены из бумаги или ткани, что обеспечит доступ воздуха к гранулам.

Храните украшения вместе с силикагелем, чтобы они не потускнели (фото: Freepik.com)

Когда одежда просочилась потом

Одежда, пропитанная потом после тренировки, становится прекрасным местом для размножения бактерий, вызывающих неприятный запах.

Перед тем как отправиться на тренировку, положите в спортивную сумку несколько пакетиков с силикагелем, чтобы ваши вещи оставались сухими. Это поможет избежать распространения бактерий и сохранить одежду свежей на более длительное время.

Когда дома живет кот

Силикагель отлично исполнит роль наполнителя для кошачьего лотка. Многие производители используют силикагель, добавляя в него ароматы и красители, чтобы создать дорогие готовые наполнители.

Однако вы также можете использовать эти волшебные шарики в обиходе, что значительно сэкономит ваши средства. Насыпайте силикагель в лоток в качестве обычного наполнителя, а использованные гранулы удаляйте специальной лопаткой.

Насыпайте силикагель в лоток в качестве обычного наполнителя (фото: Freepik.com)

Когда у вас на кухне хранятся сыпучие продукты

Храните пакетики с силикагелем на полках, где храните сухие продукты: специи, сухофрукты, крупы. Это продлит их срок годности, предотвращая образование влаги.

Впрочем, не кладите силикагель прямо в пищу: лучше приклейте пакет с сорбентом к внутренней стороне крышки контейнера. При этом важно плотно закрывать дверцу шкафа или ящика, чтобы минимизировать проникновение влажного воздуха внутрь.

Когда храните семена

Вместе с силикагелем можно хранить не только украшения или продукты, но и семена растений, которые вы планируете посадить в следующем сезоне.

Используйте герметичный контейнер, стеклянную банку или zip-lock пакет, поместите туда семена, а вслед за ними - один пакетик с высушенным гелем. Храните все это в прохладном сухом месте до момента высадки.