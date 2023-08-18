Стаж работы за границей в украинскую пенсию: в каких странах засчитывается и как перевести выплаты
С началом полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу и начали там работать. К тому же многие наши соотечественники часто ездили на заработки. Поэтому возникает логичный вопрос: а стаж работы за границей начисляется в украинскую пенсию?
Ответ на этот вопрос дали в издании "На пенсии".
Существует специальный договор
В 2001 году Украина подписала специальный документ, удостоверяющий, что документы, которые на территории одной стороны были выданы и заверены гербовой печатью в установленном порядке соответствующими государственными органами, будут действительны на территории другой стороны без легализации.
Однако эти действия распространяются только на территории Литвы. Таким образом, ваша трудовая книжка будет действительной и для Украины, и для Литвы.
В редких случаях ПФУ может просить собрать необходимые документы дополнительно. В таком случае попытайтесь написать официальное заявление с просьбой помочь получить этот документ. Если в местном управлении не идут навстречу, то пишите письмо в областное управление или Пенсионный фонд Украины.
Вы также можете добавить копию вашей трудовой книги. Возможно, в государственных органах решат, что ваш стаж можно засчитать и без соответствующего запроса, а по имеющимся документам.
Ведь нужно убедиться, что вам вообще правомерно отказано в причислении к стажу указанного периода.
Как перевести пенсию за границу
Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).
В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.
ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.
Для перевода пенсии требуются следующие документы:
- паспорт гражданина Украины
- справка о присвоении номера PESEL
- номер учетной карты налогоплательщика
- пенсионное удостоверение
- справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты
Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.
Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.
Раньше мы рассказывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию выше 10 000 гривен.
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