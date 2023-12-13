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Как киевлянам получить компенсацию за выбитые при обстрелах окна: инструкция

Как киевлянам получить компенсацию за выбитые окна (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Россия в ночь на 13 декабря снова обстреляла Киев. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары в нескольких районах столицы. Больше всего пострадал Днепровский, также значительные разрушения получили жилые дома в Деснянском и Дарницком районах. Жители, в чьих квартирах выбило окна во время российских обстрелов, могут получить денежную компенсацию за поврежденное имущество.

О том, как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата Киевсовета Ксении Семеновой в Telegram.

Как получить компенсацию за выбитые окна

Необходимо сделать фото всех повреждений. Тогда загрузите описание повреждений и фото в "Дію" в разделе "єВідновлення". Заполните все необходимые поля. В этом же разделе нажмите кнопку "Подати заяву про виплату".

"Заявление подает собственник или совладелец имущества. Если арендуете, наберите собственников квартиры, попросите это сделать", - советует депутат.

После этого полиция должна прибыть на место повреждения и зафиксировать их. Далее местная комиссия должна подтвердить повреждение и тогда придет компенсация. Эти деньги можно будет тратить только на ремонт и соответствующие магазины.

Как подать заявку на компенсацию поврежденного имущества (скриншот)

Также город дает одноразовую выплату 10 000 гривен. Заявление на нее следует подать в управлении соцзащиты района. Его также должен предоставить владелец квартиры.

По словам Семеновой, город ремонты домов, в том числе окон, делает за бюджетные средства. Но иногда это может занять много времени.

Также киевляне могут обратиться к Красному кресту. Эта организация также вставляет окна, но только социально уязвимым категориям (пенсионерам, многодетным семьям и т. д.).

Семенова советует также обращаться в депутатские приемные, которые выдают финансовую помощь. Там общая сумма очень лимитирована, но стоит у них уточнить, возможно, еще не у всех исчерпались средства. По ее словам, сумма может составлять от 3700 до 10000 грн.

Если сумма больше 3700 грн, то заявителю нужно предоставить акт о повреждении. Для этой выплаты нужно иметь регистрацию в Киеве или статус ВПЛ, владельцем квартиры быть не обязательно.

Значительные разрушения от российских обстрелов получил жилой дом в Днепровском районе (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

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