Как Ким Кардашьян мастерски соединила летнее платье с сапогами (фото)

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост модели.

Ким Кардашьян показала, как соединить летнее платье с сапогами

Современная мода - это очень оригинальное сочетание вещей, которые, казалось бы не могут выглядеть хорошо друг с другом. Но инфлюэнсеры и модные дизайнеры доказывают братное.

Так, например, Кардашьян решила показать, как можно носить сапоги вместе с обольстительным летним платьем.

Ким надела светло-голубое платье длины миди, имеющее достаточно большой разрез в зоне декольте, что привлекает много внимания. Также это платье открывает спину модели и оно выполнено из полупрозрачной ткани, которая подчеркивает бедра женщины.

Это оригинальное платье она соединила с бежевыми высокими сапогами на каблуке которые имеют острый носок.

Ким Кардашьян соединила летнее платье с сапогами (фото: instagram.com/kimkardashian)

На самом деле, такое сочетание в современной моде стало очень популярным, и можно часто заметить, как девушки надевают короткие платья или юбки с высокими сапогами. Они могут быть как классическими на каблуке, так и грубыми на платформе.

Такой стиль выглядит очень оригинально и интересно, ведь это будто сочетание двух сезонов, весны и лета, хотя в наших погодных условиях это совсем не выглядит странно, поскольку еще до конца не наступило тепло.

Ким, как всегда, выбирает для себя последние тренды моды и показывает, как это можно обыграть интересно и придать образу шарм.