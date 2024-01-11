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Как на iPhone и iPad убрать красные наклейки с иконок приложений без отключения уведомлений

Четверг 11 января 2024 14:52
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Как на iPhone и iPad убрать красные наклейки с иконок приложений без отключения уведомлений Как быстро убрать красные кружочки на приложениях в iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Владельцам iPhone хорошо знакомы красные кружки со счетчиком сообщений, отображаемых поверх иконок приложений. Они очень удобны, если речь идет о часто используемых программах. Однако существует ряд приложений, где бейджи сообщений не нужны и красный значок на иконке может раздражать и отвлекать, но, к счастью, его можно отключить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о современных технологиях MakeUseOf.

Скрыть бейджи сообщений очень просто. Более того, вы можете сделать это для каждой отдельной программы.

Откройте приложение "Параметры" и выберите "Уведомления". Здесь под названием каждой программы вы увидите, какие сообщения для нее включены. Надпись "Наклейки" указывает на активированную опцию, позволяющую размещать на иконках бейджи уведомлений.

Как на iPhone и iPad убрать красные наклейки с иконок приложений без отключения уведомленийСкриншот

Коснитесь названия программы, для которой хотите отключить бейджи уведомлений.

Как на iPhone и iPad убрать красные наклейки с иконок приложений без отключения уведомленийСкриншот

Установите переключатель "Наклейки" в положение Выкл.

Как на iPhone и iPad убрать красные наклейки с иконок приложений без отключения уведомленийСкриншот

В разделе "Уведомления" также доступны другие функции. Вы можете полностью отключить все сообщения, переместив бегунок напротив "Допуск сообщений".

Вы также можете отключить "Звуки" и "Показ баннеров". Для баннеров можно выбрать стиль отображения "Временно" (уведомления будут появляться на экране, затем исчезать) или "Постоянно" (уведомления будут появляться на экране и оставаться там до тех пор, пока вы их не прочтете).

Когда значки сообщений включены для каждого приложения, существует риск, что нужное сообщение потеряется среди большого количества красных значков. Чтобы не пропустить по-настоящему важное сообщение, просто отключите бейджи там, где они вам не нужны.

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