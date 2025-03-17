Как на iPhone эффективно управлять подписками и не тратить лишние деньги: 2 простых решения

Найдите и управляйте подписками в App Store

Когда вы откроете App Store, найдите фотографию вашего Apple ID в верхнем правом углу. Нажмите на нее, и откроется меню: Приложения, Подписки, История покупок и Уведомления. Нажав на "Подписки", вы попадете на страницу, где будут отображены все подписки, включая название приложения, его иконку, цену и дату следующего автоматического продления.

В правом верхнем углу можно отсортировать подписки по имени, цене или дате продления. Нажав на название приложения, вы попадете на страницу, где будут указаны подробности и возможность отменить подписку. Если вы выберете отмену, страница обновится и покажет, сколько дней осталось до окончания подписки.

Прокрутив страницу вниз, вы также сможете увидеть все ваши неактивные подписки, чтобы возобновить их без необходимости открывать приложения или просто проверить, что вы платили в прошлом.

Как найти подписки в App Store (фото: Lifehacker)

Найдите и управляйте подписками в настройках

Откройте настройки и нажмите на свой Apple ID в верхней части экрана. Здесь будет список: “Личная информация”, “Вход и безопасность”, “Платежи и доставка” и “Подписки”. Нажав на последнее, вы попадете на ту же страницу, которую можно открыть через App Store, с перечнем активных и неактивных подписок. Независимо от того, через App Store или настройки вы получаете доступ, эта страница будет одинаковой.

Что важно помнить при управлении подписками на iPhone

Имейте в виду, что эти два метода показывают только подписки, которые вы приобрели через само приложение, а не те, которые были оформлены через сторонние источники и использованы через приложение. Это те подписки, которые отображаются как "Apple.com" в вашей банковской выписке, поэтому вам нужно просматривать свои списания, чтобы выявить регулярные платежи от других источников. Эти подписки нужно отменять напрямую у их поставщиков.

На странице подписок также можно включить опцию "Электронные письма с квитанциями о продлении". Прокрутите страницу вниз, под активными и неактивными подписками, и убедитесь, что эта опция включена.

Тогда квитанции о продлении подписок будут отправляться на электронную почту, связанную с вашим Apple ID. Это поможет вам отслеживать, что списывается с вашего счета и когда, так как электронные письма содержат более подробную информацию, чем записи в банковской выписке. Каждое письмо будет сообщать, какое приложение забрало деньги и сколько было списано.

Как запросить возврат средств от Apple

Если вы случайно купили приложение или продлили подписку, вы всегда можете попытаться запросить возврат средств у Apple. Перейдите на главную страницу App Store и найдите вкладку "Приложения" внизу экрана. Прокрутите страницу вниз, пока не дойдете до раздела "Быстрые ссылки". Внизу ссылок вы увидите "Запросить возврат".

Вы общаетесь напрямую с Apple, а не с разработчиком приложения, что делает этот процесс достаточно простым. Нажав на ссылку, вы перейдете на веб-страницу, где будут указаны следующие шаги:

Войдите на сайт reportaproblem.apple.com с использованием вашего Apple ID

Нажмите "Я бы хотел”, затем выберите "Запросить возврат"

Выберите причину запроса возврата из выпадающего меню "Расскажите подробнее...". Некоторые причины включают: вы не хотели покупать приложение или покупку сделал ребенок без вашего разрешения, но можно также выбрать "другое"

Укажите приложение или подписку, для которых вы хотите вернуть деньги, и нажмите "Отправить".

Вы получите обновление по вашему запросу через 24-48 часов. Это может не сработать, но стоит попробовать.

Как запросить возврат средств от Apple (скриншот)

Вас может заинтересовать: