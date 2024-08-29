Как и что делать, чтобы цветы в вазе стояли дольше

Как сохранить срезанные цветы свежими

Обычно, как только цветочный подарок попадает в новый дом, неизбежно начинают искать вазу. Однако чтобы букет простоял дольше, определенные действия нужно совершить чуть ли не с порога.

Снимите упаковку

Любую обертку или упаковку, особенно если она сделана из пластика, всегда следует утилизировать, прежде чем подготовить цветы к перемещению в воду.

Удаление любой обертки, какой бы красивой она ни была, абсолютно необходимо, поскольку она может мешать вашим цветам свободно дышать.

Обрежьте стебли

Следующий шаг - правильно обрезать стебли. В первую очередь укорачивать стебли необходимо под углом в 45 градусов. Это самый лучший способ создать на стебле достаточную площадь для лучшего поглощения воды.

Хотя садовые ножницы - оптимальный выбор, подойдут также обычные крепкие ножницы или нож. Кроме того, чтобы цветы оставались свежими дольше, эту процедуру советуют повторять раз в два дня.

Всегда используйте чистые инструменты

Бактерии засоряют стебли и затрудняют поглощение воды цветами. Всегда подрезайте цветы чистыми ножницами, и складывайте стебли в хорошо вымытые ведра или вазы.

Срезайте лишние листья

Все листья внизу стеблей, которые окажутся под водой, необходимо срезать. Ведь после того, как вы поставили букет в вазу, погруженная органика становится питательной средой для микроорганизмов.

Обрезка лишних листьев поможет цветам оставаться свежими (фото: Freepik)

Эти микроорганизмы являются основным катализатором быстрого увядания цветка.

Выберите вазу правильного размера

Каждый букет нуждается в подходящей вазе, чтобы по-настоящему продемонстрировать свою красоту. В маленьком сосуде никогда не будет достаточно воды, а большой не сможет поддерживать цветы в вертикальном положении.

Используйте только холодную воду

Хотя горячая вода иногда используется флористами для ускорения цветения, на самом деле любой срезанный цветок может пострадать от такого подхода. Горячая вода может повредить нежные стебли и ускорить распространение бактерий, стимулирующих увядание.

Используйте прохладную воду, предварительно отстояв ее в отдельном сосуде в течение 2-3 часов.

Создайте комфортные условия для цветов

Хотя растениям нужно солнце, срезанные цветы требуют несколько иных условий. После того как букеты будут сформированы, держите их в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Выберите место, где ставить букеты дома (иллюстративное фото: Freepik)

Композиция, размещенная на батарее, на которую через окно попадает солнечный свет, увядает гораздо быстрее, чем стоящая в прохладном месте подальше от солнечных лучей. Также это зависит от вида цветов:

розам требуется прохладное и сухое помещение, кроме этого добавление 1 ст. л. яблочного уксуса или водки может помочь им простоять дольше;

пионы любят прохладу, около 16-18 градусов тепла;

тюльпаны будут чувствовать себя хорошо, если держать их в прохладных помещениях, подальше от сквозняков, время от времени приливая в вазу прохладную воду;

подсолнухи же любят расположение на солнце, а их аромат может усилить 1 ст. л. сахара.

Подкармливайте цветы

Цветочные букеты нуждаются в правильном питании, которое обеспечивает их жизненно важными питательными веществами и предотвращает увядание.

Хотя такие добавки удобно покупать в любом цветочном или садовом магазине, также достаточно легко приготовить собственную смесь.

Наиболее распространенные растворы состоят из следующих ингредиентов:

измельченная таблетка аспирина;

2 ст. л. сахара и 1 ст. л. уксуса.

Не забывайте подкармливать срезанные цветы (фото: Freepik)

Поставьте вазу подальше от фруктов и овощей

Хотя фрукты являются здоровой и вкусной закуской, они оказывают вредное влияние на большинство букетов. Например, яблоки и бананы выделяют этилен, который является основной причиной более быстрого увядания цветов.

Меняйте воду в вазе

Обновляйте воду в вазе так часто, как это необходимо. От того, какие цветы вы выбрали, зависит, как быстро вода станет мутной. Такие цветы, как тысячелистник, хризантемы и цинии, известны как "грязные" цветы.

Это означает, что они быстрее других загрязняют воду в вазе. Старайтесь, чтобы всегда была свежая, прозрачная, чистая вода.

Если букет цветов прост, вылейте всю воду, обрежьте стебли, вымойте вазу и поставьте букет обратно в чистый сосуд со свежей водой. Если есть возможность, промывайте вазу каждые несколько дней.