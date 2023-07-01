Домашний комфорт начинается с кондиционера: обзор цен и советы по выбору

Каждый год на лето приходится пик спроса на покупку и монтаж кондиционеров. А если синоптики говорят правду, то в июле и августе ждет нас жара. И потому о комфорте стоит позаботиться уже сейчас.

О том, сколько нужно заплатить за кондиционер, которые марки выбирают украинцы и какие основные правила ухода за этой техникой, читайте в нашем материале дальше.

Сколько стоят кондиционеры сейчас

По данным ресурса OLX Украина, по сравнению с началом 2023 года количество отзывов на объявление о продаже кондиционеров возросло более чем в пять раз.

Вместе со спросом поднялась и стоимость: за несколько месяцев произошло удорожание примерно на 20%. В настоящее время медианная цена на кондиционер составляет около 5 000 гривен.

5 самых популярных марок кондиционеров, которые выбирают украинцы:

Midea (средняя стоимость кондиционера 9160 гривен)

Cooper & Hunter (средняя цена - 10 180 грн)

Toshiba (средняя стоимость - 9 077 гривен)

Samsung (средняя цена кондиционера - 6 800 грн)

LG (средняя стоимость - 6 340 гривен)

Перед покупкой кондиционера стоит учитывать, что помимо цены за сам прибор, следует заплатить за его монтаж, который стоит в среднем несколько тысяч гривен.

Точная цена установки будет зависеть от сезона, типа помещения и этажа, а также размера и разновидности системы кондиционирования воздуха.

Как правильно выбирать кондиционер

При выборе кондиционера следует обратить внимание на показатели, описанные ниже.

Мощность

Прежде всего вам нужно выбрать кондиционер с правильной мощностью. Это важно, потому что если кондиционер недостаточно мощный, он не сможет охладить помещение, а если слишком мощный, он может создать не комфортные условия. Мощность кондиционера измеряется BTU (британские тепловые единицы) в час и обычно зависит от размера помещения.

Энергоэффективность

При выборе кондиционера важно обратить внимание на его энергоэффективность. Выбирайте модели с высоким рейтингом энергоэффективности (EER), чтобы обеспечить экономию энергии и уменьшить влияние на окружающую среду.

Тип

Существует множество типов кондиционеров: оконные, раздельные, портативные и т. д. Раздельные кондиционеры (сплит-системы) обычно более тихие и эффективные, но они также дороже. Выберите тот тип, который лучше всего подходит для вашего помещения и бюджета.

Функции

Сегодня кондиционеры имеют много дополнительных функций, таких как встроенные фильтры воздуха, программы энергосбережения, дистанционное управление, таймеры и т. д. Эти функции могут сделать кондиционер более комфортным и удобным.

Совет. Если вы не хотите сейчас переплачивать, но в будущем хотите переносить жару комфортно, то для покупки техники стоит выбирать "низкий сезон", то есть осень. Тогда есть шанс купить устройство со скидкой и заплатить меньше за монтаж.