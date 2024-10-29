Как Хэллоуин повлияет на каждый знак Зодиака. Астролог назвала секретные ритуалы
Хэллоуин - один из самых мистических и загадочных праздников в году, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это время, когда граница между мирами живых и мертвых становится тоньше, открывая возможности для энергетических трансформаций, интуитивных прозрений и мистических ритуалов. Но как этот праздник может повлиять на разные знаки Зодиака?
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, кому следует быть осторожным, а кому - ожидать положительных перемен.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Для Овнов Хэллоуин может стать временем внутреннем очищении. Вы как огненный знак часто чувствуете мощный приток энергии. Но именно в эту ночь следует сосредоточиться на покое и саморефлексии. Ритуалы на отпущение прошлого, как, например, сожжение старых писем или символических вещей, помогут освободить место для нового.
Ритуал: напишите на бумаге то, что хотите оставить в прошлом, сожгите этот лист и представьте, как негатив покидает вашу жизнь.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Тельцы обычно стремятся к стабильности, но Хэллоуин может принести вам неожиданные открытия. Это время для погружения в свои подсознательные страхи и работы с ними. Энергия ночи поможет вам раскрыть глубинные желания и страсти.
Ритуал: зажгите свечу и подумайте о своих страхах. Сосредоточьтесь на свече и представьте, как пламя очищает ваше сердце от этих страхов.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Для Близнецов Хэллоуин - это время мистики и открытий. Вы можете ощутить мощный приток интуиции. Эта ночь подталкивает вас к исследованию новых знаний, поэтому займитесь чем-нибудь творческим или начните изучать оккультные науки.
Ритуал: создайте личный амулет или талисман, который будет защищать вас от негатива и привлекать положительную энергию.
Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)
Рак (21 июня - 22 июля)
Для Раков Хэллоуин - это период глубоких эмоций и подсознательных прозрений. Эта ночь может подтолкнуть вас к размышлению о прошлом, отношениях с близкими и родственниками. Воспользуйтесь энергией Хэллоуина, чтобы решить старые эмоциональные конфликты.
Ритуал: медитация на воду или купание со свечами помогут очистить свою эмоциональную сферу и исцелить внутренние раны.
Лев (23 июля - 22 августа)
Львам Хэллоуин приносит возможность почувствовать себя в центре внимания, но в мистическом смысле. Вы можете воспользоваться этим праздником для повышения вашей харизмы и магнетизма. Это идеальное время для участия в праздничных мероприятиях и ритуалах для привлечения успеха.
Ритуал: зажгите золотистую свечу и произносите афирмации, касающиеся вашего успеха и признания. Визуализируйте, как энергия свечи усиливает вашу привлекательность.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Девам следует быть осторожными в это время, поскольку энергия Хэллоуина может вызвать беспокойство. Вы можете почувствовать необходимость в упорядочении своих мыслей и окружающих. Это время для медитаций и покоя.
Ритуал: уберите свое пространство, зажгите лавандовую свечу и сконцентрируйтесь на внутреннем очищении. Этот процесс поможет вам восстановить гармонию.
Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)
Весы (23 сентября - 22 октября)
Для Весов Хэллоуин приносит время для размышлений о балансе в жизни. Вы можете оказаться на развилке в отношениях или карьере. Праздничная атмосфера поможет углубить свою интуицию и найти ответы на важные вопросы.
Ритуал: на закате выполните ритуал на гармонизацию: зажгите две свечи (белую и черную) и подумайте о том, как найти баланс в жизни.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Для Скорпионов Хэллоуин - это их праздник! Это время, когда ваши естественные мистические способности на пике. Вы чувствуете интуицию сильнее обычного и можете легко разгадать тайны. Это идеальный момент для трансформаций и волшебных практик.
Ритуал: выполните ритуал очищения через огонь. Напишите свои желания на бумаге и сожгите его, чтобы высвободить энергию для реализации задуманного.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Для Стрельцов Хэллоуин - это время открытий и новых исследований. Вы можете почувствовать тягу к путешествиям или духовному росту. Праздничная атмосфера откроет перед вами новые горизонты.
Ритуал: спланируйте предстоящее путешествие или медитируйте на открытые дороги, чтобы привлечь в свою жизнь новые возможности.
Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)
Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги ощутят потребность в защите и стабильности. Это время для того, чтобы создать сильную энергетическую защиту. Вы можете привлечь к своей жизни материальные блага через ритуалы финансового успеха.
Ритуал: зажгите зеленый камень как символ богатства и визуализируйте, как успех приходит к вам.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Для Водолеев Хэллоуин - это возможность выйти за рамки привычного и узнать что-то новое и необычное. Вы можете почувствовать тягу к оккультным наукам или экспериментам.
Ритуал: проведите ритуал на интуицию - медитируйте с аметистом, чтобы усилить свою способность к предчувствию и прозрениям.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбам Хэллоуин приносит глубокие эмоциональные и духовные переживания. Это идеальное время для исцеления и духовных практик. Вы можете использовать энергию в этот день для медитации и повышения своей интуиции.
Ритуал: проделайте медитацию на воду или зажгите свечу и наблюдайте за ее пламенем, чтобы углубиться в свои внутренние процессы и найти ответы на волнующие вопросы.
Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)
Общие советы на Хэллоуин
Хэллоуин - это время, когда стоит углубиться в свой внутренний мир, обратить внимание на свои страхи и скрытые желания. Лучшие ритуалы в эту ночь - это ритуалы очищения, защиты и усиления интуиции. Зажгите свечи, сосредоточьтесь на своих желаниях и используйте энергию ночи для трансформации и перемен в своей жизни.
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