Как гуцулы праздновали свадьбу 100 лет назад: обычаи и архивные фото

В каком возрасте заключали браки

В Карпатах были распространены ранние браки. Готовность к супружеской жизни определяли по физическому развитию и половой зрелости, а не по возрасту. Иногда помолвка могла состояться еще у детей дошкольного возраста.

Закарпатский фольклорист Михаил Лучкай описывал случаи, когда будущий зять приходил жить к родителям своей совсем юной невесты (5-6-летнего возраста) и был в приемах вплоть до полового созревания пары.

Замуж девушек выдавали в 16-18 лет. А парни женились после службы в армии в 22-29 лет. Двадцатилетнюю девушку считали "старой девкой", и она уже испытывала трудности с женитьбой.

Молодая пара с Ясиней (скриншот)

Исключением были некоторые села комитата Мараморош. Там действовало правило возрастной очередности. Сначала должна была выйти замуж старшая сестра, только тогда давали разрешение на свадьбу младшей.

Практически до конца XIX века было запрещено вступать в брак родственникам до седьмого поколения. В некоторых родах даже до двенадцатого колена. Гуцулы считали, что семья между кровными родственниками "не будет счастливой". Исключением были только браки с сестрой умершей супруги.

Гуцульская свадьба в селе Ясиня (скриншот)

Позже богатые роды не хотели делить свое состояние с другими, поэтому начали заключать браки до пятого колена. А уже в начале ХХ века женились родственники в третьем-четвертом поколении, чтобы не терять богатства. Но разрешение на такой брак должен был дать епископ или священник.

Пара молодоженов в селе Ясиня на Раховщине. Староста держит в руке свадебное деревце, 1921 г. (скриншот)

Как договаривались о браке

Первым этапом были выводы, тогда сватовство, просмотры ("обзоры") и помолвка. Выводы проводили в том случае, когда родители сами выбирали для сына невесту. Они посылали кого-нибудь из родственников к родителям девушки сообщить о намерениях свататься. Посредник нужен был для того, чтобы в случае отказа не опозорить парня.

Если парень и девушка сами договорились о женитьбе, а родители не были против, то этап выводов пропускали.

Молодая с дружками на Тячевщине. Фото 1920-х гг. (скриншот)

Также проводили сватовство. Родители молодят встречались, чтобы договориться о дне свадьбы. Сватались в воскресенье, вторник или четверг - то есть не в постные дни и не в субботу.

После этого уже проходила помолвка. Обычно будущие жених и невеста шли с родственниками к священнику - он должен был благословить их на брак. В церкви молодые обменивались платочками.

В течение трех недель священник во время службы объявлял о намерениях пары вступить в брак. Если кто-то знал серьезные причины, почему они не могут жениться, должен был сообщить священнику об этом.

Молодожены и дружба с дружкой, Верховина, 1920-30-е гг. (скриншот)

Перед свадьбой молодой с дружбой ходил по селу приглашать гостей на забаву. Накануне бракосочетания невеста с подругами плели венки из барвинка, тогда шли к жениху и несли ему рубашку.

Молодежь украшала свадебные деревца в гуцульские кисти, цветные ленты, яркие нити и птичьи перья.

С этими деревцами шли на венчание, возле них молодых одаривали и их ставили возле стола пары. После свадьбы деревца привязывали к груше или яблоньке возле дома, и они стояли так, пока не рассыпятся.

Две пары гуцулов-молодых на Раховщине, 1930 год (скриншот)

В некоторых деревнях изготовляли "курагов". На длинную палку прикрепляли красный и белый платки. Этот флаг украшали пучком барвинка и крепили колокольчик, а по бокам навешивали разноцветные ленты.

Также готовили каравай - два калача перевязали лентой, а сверху клали барвинок и соль.

Свадьба в с. Ясиня на Раховщине, 1936 (скриншот)

Как происходило празднование

Молодожены наряжались в вышитую одежду, а поверх нее надевали кептари (кожушки) белого цвета с традиционной гуцульской вышивкой. Главным элементом одежды невесты был венок, украшенный барвинком, чесноком и монетами.

Молодожены обязательно должны были обвенчаться в церкви. Брак без Божьего благословения считался греховным. Такую пару не исповедовали и не причащали в церкви, а на Пасху им не святили куличи.

Невеста из Тячевщины в 1920-х гг. (скриншот)

Гуцулы часто в храм на венчание ехали на конях. В некоторых селах до сих пор сохранилась эта традиция.

В древности свадьбу гуляли почти всем селом. Количество гостей могло быть от нескольких сот до тысячи. Гуляние происходило под сопровождение тройственных музыкантов (преимущественно - свирель, скрипка, бубен, цимбалы и аккордеон или баян).

Свадьба в селе Большой Бычков, 1920-е гг. Женщина по центру держит свадебный каравай (скриншот)

Невеста с дружками и гудаками (музыкантами) в селе Люта на Великоберезнянщине, 1922 г. Мужчина держит "курагов" (скриншот)

Гуцульскую свадьбу могли гулять в течение четырех дней. Застолье славилось разнообразием пищи. Среди традиционных блюд подавали гуцульские голубцы с картофелем в мундирах, белый борщ из копченых ребер, банош, кулеш, кишку, белые грибы, гуслянку, "росільницю" - это традиционное свадебное блюдо из квашеной капусты, риса и шкварок.

Свадьба в с. Долгое, Иршавщина. 30-е гг. (скриншот)

Свадебные фото гуцулов в 20-30 году ХХ ст. (скриншот)