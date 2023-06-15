Еще не поздно. Названы самые лучшие периоды сеять морковь для зимнего хранения в июне

Морковь обычно сеют огородники весной, но для зимних сортов это можно сделать и в июне.

Когда лучше это сделать в первый месяц лета - читайте в материале Styler.

Какие сорта для поздней посадки в июне

До первых заморозков, которые наступают к середине октября, даже поздний сорт вырастет и нальется. Если холода наступят раньше, то вегетация прекратится, но урожай не пропадет. Иногда забытая морковь успешно зимует на грядке. Корнеплоды поздней спелости хорошо подходят для длительного хранения.

Популярные сорта корнеплодов позднего созревания:

Королева осени;

Олимпус;

Сладкая зима;

Канада F1

Красный великан.

Как сеять морковь в июне

Опытные огородники советуют замульчировать междурядья моркови навозом, компостом, измельченной соломой или сухой скошенной травой.

Для получения полноценного всхода проводят дополнительные поливы через каждые три-четыре дня. Интенсивный рост сорняков летом опережает появление всходов моркови, поэтому к семенам моркови добавляют семена быстро прорастающих культур.

Когда сажать морковь в июне 2023 года по лунному календарю, благоприятные дни

Наиболее подходящее время для посадки моркови в июне 2023: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

