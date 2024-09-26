Как грибы влияют на похудение? Тренер расставил точки над "i"

При похудении очень важно создать дефицит калорий, то есть недополучать их. Известно, что еда, в которой много белка, воды и клетчатки, но мало калорий, дает сытость.

Можно ли есть грибы при похудении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Чем полезны грибы при похудении

В грибах много воды, достаточно клетчатки, есть белок и они содержат всего 20-30 калорий на 100 граммов.

По словам эксперта, в 100 граммах грибов 2-6 граммов клетчатки, что очень неплохо. Это в основном хитин, никак не расщепляющийся ни нашими ферментами, ни ферментами кишечных бактерий.

"Поэтому почти вся клетчатка грибов для нас бескалорийна. Более того! Хитин способен связывать воду, образуя гели, в которых застревают калории. Известно, что в среднем один грамм клетчатки приводит к увеличению калорийности кала на 7 калорий", - объяснил Виктор. .

Для похудения очень важен белок, потому что он сытный, сжигает многие калорий, чтобы усвоиться, и сохраняет мускулатуру.

Белок в грибах есть, правда, всего лишь 2-3 грамма, что в 10 раз меньше чем в мясе.

Белок из грибов усваивается только на 50-70%, да еще имеет нелучший аминокислотный профиль. PDCAAS (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) – показатель качества и биодоступности белка для грибов всего лишь 0,7-0,8, где 1 - это лучший показатель, которым обладают яйца, молоко и, конечно, мясо.

Мандзяк заключил, что грибы - мега-диетическая пища, и, учитывая их низкую калорийность, наличие белка и клетчатки, употреблять их при похудении можно в неограниченном количестве.