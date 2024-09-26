Як гриби впливають на схуднення? Тренер розставив крапки над "і"
При схудненні дуже важливо створити дефіцит калорій, тобто недоотримувати їх. Відомо, що їжа, в якій багато білка, води і клітковини, але мало калорій, дає ситість.
Чи можна їсти гриби при схудненні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Чим корисні гриби при схудненні
В грибах багато води, достатньо клітковини, є білок і вони містять всього 20-30 калорій на 100 грамів.
За словами експерта, у 100 грамах грибів 2-6 грамів клітковини, що дуже непогано. Це в основному хітин, який ніяк не розщеплюється ні нашими ферментами, ні ферментами кишкових бактерій.
"А відтак майже вся клітковина грибів для нас безкалорійна. Ба більше! Хітин здатен зв'язувати воду, утворюючи гелі, в яких застрягають калорії. Відомо, що в середньому один грам клітковини призводить до збільшення калорійності калу на 7 калорій", - пояснив Віктор.
Для схуднення дкже важливий білок, бо він ситний, спалює багато калорі, щоб засвоїтись, і зберігає мускулатуру.
Білок в грибах є, щоправда всього лиш 2-3 грами, що в 10 разів менше ніж в м'ясі.
Білок з грибів засвоюється лише на 50-70%, та ще й має ненайкращий амінокислотний профіль. PDCAAS (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) - показник якості і біодоступності білка для грибів всього лиш 0,7-0,8, де 1 - це найкращий показник, яким володіють яйця, молоко і, звісно, м'ясо.
Мандзяк зробив висновок, що гриби - мега-дієтична їжа, і, враховуючи їхню низьку калорійність, наявність білка і клітковини, вживати їх при схудненні можна в необмеженій кількості.
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