Как готовить замороженные пельмени вкусно: интересные идеи

Жареные пельмени со сметаной

Для того чтобы приготовить жареные пельмени в сметане, нужны следующие ингредиенты:

Замороженные пельмени - 500 г

Сметана - 3 ст. л.

Лук - 1 шт.

Кипяток - пол стакана

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте замороженные пельмени и жарьте их в течение 10 минут.

Очистите и мелко нарежьте лук, добавьте его в пельмени. Жарьте в течение 3 минут, затем добавьте кипяток, перец, соль и сметану. Накройте крышкой и готовьте еще 10 минут.

Жареные пельмени с помидорами

Для приготовления пельменей с помидорами на сковороде требуются следующие компоненты:

Замороженные пельмени - 400 г

Помидоры - 2 шт.

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте пельмени с каждой стороны по 5 минут. Измельчите очищенный лук, добавьте его в пельмени вместе с солью и перцем и готовьте еще 5 минут.

Помойте и нарежьте помидоры кубиками, всыпьте их в сковороду. Убавьте огонь, и готовьте пельмени под крышкой еще 10 минут.

Жареные пельмени с сыром

Для жареных пельменей с сыром, вам нужны:

Замороженные пельмени - 450 г

Сыр - 40 г

Масло растительное - 2 ст. л.

Кипяток - пол стакана

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте пельмени и жарьте с каждой стороны по 5 минут.

Добавьте кипяток, соль и перец и жарьте 10 минут под крышкой. После этого натрите сыр и равномерно присыпьте им пельмени.

Накройте блюдо крышкой и готовьте еще 5 минут. Помойте и измельчите зелень, посыпьте ею пельмени перед подачей.

Жареные пельмени с соевым соусом и кунжутом

Чтобы приготовить пельмени в соевом соусе с кунжутом, требуются следующие ингредиенты:

Замороженные пельмени - 500 г

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Кипяток - 100 мл

Масло растительное - 2 ст. л.

Соевый соус - 30 мл

Кунжут - 3-4 ст. л.

Винный уксус - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Обжарьте пельмени на разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета. Добавьте соль, перец, воду и соевый соус. Накройте крышкой и тушите пельмени 10 минут.

Очистите и измельчите лук, а очищенный чеснок раздавите. Добавьте к пельменям уксус, чеснок и лук, разложите по тарелкам и присыпьте кунжутом.

Пельмени в панировке

Для того чтобы приготовить пельмени в панировке, нужно:

Замороженные пельмени - 30 шт.

Яйца - 1 шт.

Панировочные сухари - 3 ст. л.

Масло растительное - 80 мл

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Приготовьте кляр - взбейте в тарелке яйцо с перцем и солью. Окуните пельмени в кляр и обваляйте в панировке.

Разогрейте масло на сковороде, обжарьте до корочки пельмени в течение нескольких минут, убавьте огонь и готовьте еще 15-20 минут. Перед подачей выложите пельмени на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Запеченные пельмени с ветчиной и сыром

Чтобы запечь пельмени с ветчиной и сыром в духовке, необходимы такие ингредиенты.

Пельмени - 500 г.

Вода - 400 мл

Сметана (15-20%) - 5 ст. л.

Ветчина - 100 г

Сыр - 50 г

Перец - 0,5 ч. л.

Масло растительное - 2-3 ст. л.

Форма для запекания

Нарежьте ветчину небольшими кусочками, сыр натрите на терке. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите пельмени и ветчину. Смешайте в отдельной миске воду и сметану, залейте соус в форму.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте пельмени 30-40 минут. Через 15 минут после запекания накройте форму фольгой. Присыпьте пельмени сыром и запекайте еще минутку, чтоб расплавился сыр.

Суп с пельменями

Чтобы сварить с пельменями суп, нужно:

Пельмени - 400 г

Вода - 2 л

Картофель - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Масло растительное - 50 г

Масло сливочное - 50 г

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Очистите картофель, морковь и лук. Картошку нарежьте на кубики среднего размера, измельчите лук, а морковь натрите на крупной терке.

Налейте воду в кастрюлю, подсолите и варите картофель до кипения на среднем огне, затем варите еще 10 минут.

Разогрейте с маслом сковороду и жарьте лук в течение 3 минут, добавьте морковь и тушите еще 5 минут.

Высыпьте пельмени в кастрюлю с картофелем, доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут до всплытия пельменей.

После этого добавьте поджарку, сливочное масло, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения. Вымойте и измельчите зелень и добавьте в суп перед подачей.