Смотрите, как и чем кормят заключенных в украинских колониях и СИЗО (фото)

Коломыйская исправительная колония №41

Эта колония представляет собой мультирежимное пенитенциарное учреждение для содержания мужчин.

Тут отбывают наказания осужденные всех режимов, в том числе пожизненно заключенные, вставшие на путь исправления. В отличие от других учреждений это имеет более мягкие условия.

В пределах жилой зоны осужденные имеют специально оборудованную для питания небольшую комнату.

Помещение для еды (фото: khpg.org)

"Бак" с питьевой водой (фото: khpg.org)

Кроме того, в колонии существует специально оборудованный для большого количества людей пищеблок.

Зал - достаточно просторный и опрятный (фото: khpg.org)

В умывальниках есть горячая вода, рядом с ними - мыло и полотенца (фото: khpg.org)

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12

Это учреждение функционирует как следственный изолятор (СИЗО) для содержания арестованных, в отношении которых в рамках уголовных производств избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В учреждении есть медицинская часть, транзитные камеры для временного содержания лиц, ожидающих этапирования в другие учреждения. Также существует сектор максимального уровня безопасности по содержанию осужденных пожизненно и хозяйственный блок для обслуживания заведения.

Кухня пищеблока - достаточно просторная.

Котлы для блюд и другие "принадлежности" (фото: khpg.org)

Условия не идеальные, но сносные (фото: khpg.org)

В меню входят соленья (фото: khpg.org)

Ровенский следственный изолятор

Ровенский следственный изолятор - бывшая Ровенская тюрьма №1. Он был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).

Сейчас это - следственный изолятор, в котором содержат мужчин, женщин и несовершеннолетних.

На пищеблоке здесь работают как осужденные, так и следственно арестованные (что является нарушением норм труда).

Пространства на кухне - достаточно (фото: khpg.org)

Похоже на начало кулинарного процесса (фото: khpg.org)

Альтернативная "уличная" кухня - на случай перебоев с электроэнергией (фото: khpg.org)

Городищенская исправительная колония №96

Эта колония - пенитенциарное учреждение максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Для приготовления пищи в пищеблоке используются четыре котла. Кормят осужденных в просторном зале для еды.



В умывальнике есть горячая вода. Имеются также мыло и полотенца (фото: khpg.org)

Обеденная порция для одного человека (фото: khpg.org)

Екатериновская исправительная колония №46

Учреждение было основано в ноябре 1947 года как инвалидная колония УМВД в Ровенской области. В настоящее время она работает как колония среднего уровня безопасности для содержания мужчин.

В пределах колонии есть, в частности, сектор максимального уровня безопасности, арестный дом и участок социальной реабилитации.

На хозяйственных работах в пищеблоке работают лица, трудовые договоры с которыми не заключаются.

К основным блюдам заключенным могут добавлять имеющуюся консервацию.

Одни готовят, другие - убирают и моют посуду (фото: khpg.org)

На случай отключения света есть полевая кухня и варочные котлы (фото: khpg.org)

Дрогобычская исправительная колония №40

Как пенитенциарное заведение, учреждение работает непрерывно с 1911 года. Официально колония является учреждением наказания среднего уровня безопасности.

В то же время, атмосфера в колонии - "мультирежимная", поскольку на самом деле там содержатся осужденные всех режимов - минимального, среднего и максимального уровней безопасности.

Кроме того, в колонии есть сектор для содержания осужденных пожизненно, а также для лиц, содержащихся в помещениях камерного типа по решению суда.

В ходе проверки пищеблока правозащитники заметили, как машина ввозила на территорию учреждения картофель для питания ненадлежащего качества.

Почти 40% привезенного картофеля - отходы (фото: khpg.org)

На кухне мониторы заметили также несоблюдение правил санитарии (по приготовленной жареной рыбе ползали мухи).

Ванны для мытья посуды и столовых приборов (фото: khpg.org)

Зал для еды (фото: khpg.org)

Так хранится хлеб (фото: khpg.org)