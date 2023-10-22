Смотрите, как и чем кормят заключенных в украинских колониях и СИЗО (фото)

Осужденных украинцев, которые находятся в исправительных колониях или следственных изоляторах, кормят по-разному. Обычно приемы пищи проходят в специально организованных для этого пищеблоках.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и рассказывает, как действительно выглядят пищеблоки, кухонное оборудование и продукты, которыми сейчас кормят заключенных в колониях и СИЗО Украины.
Эта колония представляет собой мультирежимное пенитенциарное учреждение для содержания мужчин.
Тут отбывают наказания осужденные всех режимов, в том числе пожизненно заключенные, вставшие на путь исправления. В отличие от других учреждений это имеет более мягкие условия.
В пределах жилой зоны осужденные имеют специально оборудованную для питания небольшую комнату.
Помещение для еды (фото: khpg.org)
"Бак" с питьевой водой (фото: khpg.org)
Кроме того, в колонии существует специально оборудованный для большого количества людей пищеблок.
Зал - достаточно просторный и опрятный (фото: khpg.org)
В умывальниках есть горячая вода, рядом с ними - мыло и полотенца (фото: khpg.org)
Это учреждение функционирует как следственный изолятор (СИЗО) для содержания арестованных, в отношении которых в рамках уголовных производств избрана мера пресечения - содержание под стражей.
В учреждении есть медицинская часть, транзитные камеры для временного содержания лиц, ожидающих этапирования в другие учреждения. Также существует сектор максимального уровня безопасности по содержанию осужденных пожизненно и хозяйственный блок для обслуживания заведения.
Кухня пищеблока - достаточно просторная.
Котлы для блюд и другие "принадлежности" (фото: khpg.org)
Ровенский следственный изолятор - бывшая Ровенская тюрьма №1. Он был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).
Сейчас это - следственный изолятор, в котором содержат мужчин, женщин и несовершеннолетних.
На пищеблоке здесь работают как осужденные, так и следственно арестованные (что является нарушением норм труда).
Пространства на кухне - достаточно (фото: khpg.org)
Альтернативная "уличная" кухня - на случай перебоев с электроэнергией (фото: khpg.org)
Эта колония - пенитенциарное учреждение максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.
Для приготовления пищи в пищеблоке используются четыре котла. Кормят осужденных в просторном зале для еды.
В умывальнике есть горячая вода. Имеются также мыло и полотенца (фото: khpg.org)
Учреждение было основано в ноябре 1947 года как инвалидная колония УМВД в Ровенской области. В настоящее время она работает как колония среднего уровня безопасности для содержания мужчин.
В пределах колонии есть, в частности, сектор максимального уровня безопасности, арестный дом и участок социальной реабилитации.
На хозяйственных работах в пищеблоке работают лица, трудовые договоры с которыми не заключаются.
К основным блюдам заключенным могут добавлять имеющуюся консервацию.
Одни готовят, другие - убирают и моют посуду (фото: khpg.org)
На случай отключения света есть полевая кухня и варочные котлы (фото: khpg.org)
Как пенитенциарное заведение, учреждение работает непрерывно с 1911 года. Официально колония является учреждением наказания среднего уровня безопасности.
В то же время, атмосфера в колонии - "мультирежимная", поскольку на самом деле там содержатся осужденные всех режимов - минимального, среднего и максимального уровней безопасности.
Кроме того, в колонии есть сектор для содержания осужденных пожизненно, а также для лиц, содержащихся в помещениях камерного типа по решению суда.
В ходе проверки пищеблока правозащитники заметили, как машина ввозила на территорию учреждения картофель для питания ненадлежащего качества.
Почти 40% привезенного картофеля - отходы (фото: khpg.org)
На кухне мониторы заметили также несоблюдение правил санитарии (по приготовленной жареной рыбе ползали мухи).
Ванны для мытья посуды и столовых приборов (фото: khpg.org)
Так хранится хлеб (фото: khpg.org)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцев "лечат" в колониях и СИЗО.
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