Как не поправляться от картошки фри? Назван супер-простой способ

Как не толстеть от картошки фри?

Все дело в уксусе. С помощью него ваша любимая картошка станет более хрустящей и полезной.

Фокус заключается в том, чтобы перед варкой замочить картофель в растворе воды и уксуса. Этот процесс не только помогает удалить избыток крахмала, что способствует более хрустящей текстуре, но также может улучшить вкус.

Уксус действует как естественный размягчитель, благодаря чему картофель готовится более равномерно. Чтобы выполнить этот трюк, просто нарежьте картофель соломкой, замочите его в воде с добавлением уксуса по крайней мере на 30 минут, а затем хорошо высушите перед жаркой или запеканием.

Кроме улучшения консистенции и вкуса, этот метод также позволяет получить более здоровый картофель фри. Уменьшая количество крахмала, количество пустых калорий, которые они обеспечивают, уменьшается.

Если вы решите запекать картофель, а не жарить его, вы сможете насладиться вкусным блюдом с меньшим количеством жира. Добавление уксуса также добавляет острый оттенок, который может помочь сбалансировать вкусы и сделать вас довольными меньшими порциями.

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