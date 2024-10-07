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Как дожить до 150 лет. "Самая здоровая" пара мира утверждает, что нашла секрет

Понедельник 07 октября 2024 15:32
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Как дожить до 150 лет. "Самая здоровая" пара мира утверждает, что нашла секрет Фото: Как дожить до 150 лет (instagram.com.kaylabarnes)
Автор: Людмила Жукова

Супруги из Америки утверждают, что они знают, как дожить до 150-летнего возраста и поделились своими секретами с остальным миром.

Что же нужно делать для столь долгой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian.

Как дожить до 150 лет? Секрет от американских супругов

33-летняя Кайла Барнс-Ленц и 36-летний Уоррен Ленц живут в Кливленде, они женаты год после того, как встречались лишь девять месяцев. И они настолько влюблены, что нацелились дожить до 150-летнего возраста. Парочка утверждает, что знает секрет долгой жизни. Что же они делают?

Кайла и Уоррен просыпаются до рассвета, ужинают в 17:30 и ложатся спать в 21:00, рассказали они.

Как дожить до 150 лет. &quot;Самая здоровая&quot; пара мира утверждает, что нашла секретКайла утверждает, что они с мужем знают, как дожить до 150 лет (Скриншот)

Кайла - совладелица клиники долголетия LYV the Wellness Space, и ее любимый мужчина начинает день с терапии импульсным электромагнитным полем (PEMF), которая стимулирует клетки и уменьшает воспаление.

После этого они тренируются, гуляют, пока восходит солнце, и наслаждаются органическим завтраком, а затем погружаются в холодную воду и проводят время в своей гипербарической камере - пространстве под давлением, где вы вдыхаете чистый кислород, который может помочь организму восстановиться и бороться с инфекциями.

Как дожить до 150 лет. &quot;Самая здоровая&quot; пара мира утверждает, что нашла секретГипербарическая камера с чистым кислородом (Скриншот)

Пара познакомилась в приложении для знакомств и не теряла времени, рассказывая о важности ведения здорового образа жизни. Они сразу нашли общий язык по теме здорового организма.

Супруги всегда ужинают в 17:30, они совершают еще одну прогулку после еды, всегда ложатся в постель в 21:00.

Такая жизнь, конечно, не для всех, она не только занимает много времени, но и дорого - пара тратит немало денег в год, пытаясь продлить свою жизнь.

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