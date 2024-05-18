Как не допустить электрической перегрузки в квартире и солидно сэкономить

Энергосистема Украины сейчас нуждается в помощи каждого украинца. И каждый может предпринять определенные шаги, чтобы помочь справиться с энергетическим кризисом.

Как не допустить электрическую перегрузку в квартире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Урядовий портал.

Как нужно пользоваться техникой

Энергетическая инфраструктура Украины значительно пострадала из-за российских обстрелов и сейчас энергетики делают все возможное, чтобы она работала стабильно. При значительной нагрузке применяются почасовые отключения электроэнергии во многих городах Украины.

Чтобы избежать отключений, украинцам нужно экономить электроэнергию, особенно в утреннее и вечернее время: с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Старайтесь не включать все мощные приборы одновременно, ведь рост потребления в вашей квартире может привести к отключениям света.

Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем - включите утюг. Использование таких приборов, как стиральная машина, кондиционер или бойлер следует перенести на дневные или ночные часы. Не используйте мощные агрегаты и нагрев воды в часы пик утром и вечером.

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Как экономить без ограничений

Все, что нужно для того, чтобы экономить электроэнергию и не ограничивать себя - системно выполнять несколько простых правил.

Уходя, гасите свет. Это звучит банально, но многие забывают нажать на выключатель, покидая помещение.

Протирайте лампочки и плафоны. Пыль способна "съедать" 20% излучаемого света. Протирая лампы во время уборки, вы существенно улучшите качество освещения в доме, не прибегая к более мощным источникам света.

Мойте окна почаще. Так же и с окнами – пыль препятствует попаданию в помещение естественного света, поэтому вам приходится чаще включать искусственное освещение, тратя электроэнергию.

Не помещайте в холодильник горячие блюда. В таких ситуациях для поддержания заданной температуры холодильник тратит в разы больше электроэнергии.

Размораживайте холодильник чаще. Наличие льда на стенах устройства увеличивает его энергопотребление на 15-20%.

Выключайте бытовую технику полностью. То есть, телевизор, микроволновка, электрочайник - это те приборы, которые работают в фоновом режиме. Они тратят электроэнергию, даже если вы ими не пользуетесь. И хотя немного, но в общем итоге может набежать немалая сумма. Потому рекомендуется полностью отключать их от сети.

Стирка в холодной воде. Сегодня существует множество средств для стирки в холодной воде. Кроме того, это позволит предотвратить выцветание одежды и сэкономит значительную долю затрат на электроэнергию.

Окна. Для экономии в летний период ночью открывайте окна, чтобы запустить прохладу, а днем - завешивать плотными шторами, чтобы солнце не нагревало комнату.

Открытые ночью окна помогают снизить температуру в помещении на 10-15 градусов, а завешенные днем шторы не дадут проникнуть жаре. Это позволит экономить на кондиционере или вентиляторах.

Бойлер. Переведите бойлер в экономичный режим. Отключать его на ночь не рекомендуется, но можно сэкономить другим способом. Установите температуру для повседневного использования 50-60 градусов, и один раз в неделю повышайте ее до 90 градусов на несколько часов, чтобы предотвратить появление бактерий внутри бака. И обязательно производите своевременно техническое обслуживание.

Такие методы позволят вам сэкономить до 15% света в месяц. Важное условие - регулярность, ибо эти правила нужно соблюдать постоянно, а не время от времени.