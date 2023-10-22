Как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей во время войны: экспертные советы

Напоминайте о любви

Дети, особенно маленькие, по своей природе эгоцентричны. Если папы или мамы долго нет рядом, они могут не понимать реальных причин и чувствовать, будто их оставили намеренно.

В результате таких мыслей у ребенка может формироваться стойкое ощущение, будто бы он сделал что-то не так и его "наказывают".

В условиях войны ребенку особенно важно регулярно слышать:

что его любят

что он - самый лучший (самое ценное, что есть у родителей)

что ничего плохого он не сделал, а разлука является следствием вынужденных действий

что мама (папа) на него не обижается, но сейчас в стране война и ее нужно защищать даже несмотря на разлуку с родными

что мама (папа) защищает Родину и делает все возможное для того, чтобы мир наступил как можно скорее и семья снова жила вместе

что мама (папа) уехали из Украины (или переехали в другую локацию), чтобы уберечь жизнь и позволить другому родителю не волноваться за любимого сына (дочь)

Будьте честны

Даже если вам кажется, что ребенок - маловат для по-настоящему откровенных разговоров, всегда будьте с ним честным. Относитесь к нему, как к маленькому взрослому, ведь дети чувствуют фальшь всеми фибрами души.

Объясняя, что сейчас происходит в нашей стране:

не обещайте невыполнимого (что война вот-вот закончится, что папа (мама) вернутся уже очень-очень скоро и т.д.)

не "перегружайте" ребенка лишними деталями о суровой реальности

не рассказывайте о худших сценариях (даже, чтобы подготовить к возможной потере)

давайте ответы на вопросы ребенка честно, однако без "нагнетания" эмоций

Не избегайте физического контакта

Регулярный физический контакт с родителями для ребенка очень важен. Когда одного из них нет рядом, другой буквально "работает за двоих".

Старайтесь почаще обнимать ребенка, ласкать, целовать, брать на руки, или просто сидеть (валяться в постели) рядом. Уделяйте внимание его временным увлечениям, играйте вместе, ходите на прогулки.

Поддерживайте ребенка (иллюстративное фото: Freepik)

Не блокируйте эмоций

Дети иногда могут не понимать, что именно с ними происходит. Задача родителей - особенно при разлуке с другими членами семьи - разговаривать с ребенком о его ощущениях и переживаниях.

Важно, чтобы ребенок озвучивал свои эмоции, проговаривал то, что его беспокоит, рассказывал, чем вызваны те или иные волнения.

При этом взрослому нужно не просто слушать, а сопереживать и стараться помочь. Вполне нормально признаться малышу, что вы тоже скучаете по папе (маме), что вы тоже устали жить вне дома (если вы вынуждены были покинуть дом), что вы тоже волнуетесь за ваших родных, которые сейчас не с вами...

В то же время не забывайте объяснить, что все, что сейчас происходит - ради вашей безопасности. А папа (мама) защищает страну (работает дома на победу) и радуется, что у вас есть шанс на относительно спокойную жизнь.

Превращайте переживания в действия

Любое эмоциональное напряжение важно превращать в действие. Это поможет преодолеть чувство беспомощности, уменьшит тоску по родному любимому человеку.

Можно, например:

предложить сделать для папы (мамы) какой-нибудь подарок, сувенир, оберег

приготовить его (ее) любимое блюдо, сфотографировать (записать процесс на видео) и отправить

нарисовать вместе картину, сделать аппликацию

выучить стишок (песню), чтобы потом рассказать или спеть папе (маме) и т.п.

Старайтесь поддерживать связь

Во время разлуки сложно всем. Но детям - особенно, ведь они с детства привыкают к родным людям и их неограниченному вниманию.

На фоне войны, находясь вдали от супруга (жены), старайтесь по возможности поддерживать телефонную или видеосвязь. Важно, чтобы ребенок принимал в этом непосредственное участие и рассказывал папе (маме), которые сейчас далеко от него, о своих будничных делах, мечтах, переживаниях и т.п.

Не обязательно делать это каждый день. Можно договариваться о днях и времени для подобного общения наперед. Главное здесь не количество, а качество.

В разговоре с ребенком важно не просто спрашивать "как дела", "что ты делал/делала", но и говорить о конкретных вещах (темах), увлекающих ребенка.

Папа (мама) может рассказывать, как прошел его (ее) день, что он (она) делали с тех пор, как общались с ребенком в последний раз, малышам можно даже читать небольшие сказки, рассказы или познавательные истории.

С подростками можно договариваться просмотреть один и тот же фильм, прочитать книгу (или какую-то ее часть), а затем обсудить увиденное или прочитанное.

"Сокращайте" расстояние благодаря обычным делам

У некоторых обстоятельства складываются так, что звонки (видеозвонки) проводить трудно. Тогда папа (мама) может записывать небольшие "будничные" видео, как он (она) идет по улице, как кормит котика или собаку, как готовит себе какое-нибудь блюдо...

Это позволит ребенку сосредоточиться на том, что родитель делает сейчас, а не на том, что папа (мама) сейчас далеко.

Очень важно не терять надежды, мечтать и планировать, что вы будете делать вместе с папой (мамой), когда снова встретитесь.

Делитесь обязанностями

Для того чтобы ребенок чувствовал себя важной частью семьи, папа (мама) может попросить его делать что-то вместо него (него), пока они находятся в разлуке. Ребенку можно предложить помогать маме (папе) с покупками (писать список необходимого, ходить вместе в магазин, доносить продукты домой), мыть посуду, убирать пыль, поливать цветы и т.д.

Ребенок будет чувствовать, что он делает что-то полезное и будет ощущать себя спокойнее.

Для подростков тоже очень важно чувствовать свою значимость для других, чтобы повысить уверенность в себе.

Поддерживайте ребенка (иллюстративное фото: Freepik)

Помогайте стране, как можете

Детям важно чувствовать себя частью коллектива. Находясь в разлуке с папой или мамой, которые ушли на фронт (остались дома вдали от вас), ребенку, особенно подростку, можно предложить поддержать наших воинов и сделать все возможное для скорейшей победы.

По возможности, присоединитесь вместе с ребенком к:

плетению маскировочных сеток

изготовлению окопных свечей

изготовлению энергетических батончиков для военнослужащих

Почувствовать себя полезным и "приблизиться" к папе или маме, которых очень не хватает, поможет любая волонтерская работа, или же опека над другими людьми или даже животными.