Как в домашних условиях определить кислотность желудка: простой тест

Нарушение кислотности желудочного сока провоцирует ряд заболеваний. Когда она повышена, то разрушает слизистую оболочку и может вызвать развитие гастрита. Если пониженная - пища плохо переваривается, из-за чего человек страдает от боли и тяжести в желудке.

Как это можно сделать, рассказали на странице в Instagram .

Почему важно знать, какая кислотность желудочного сока

Низкая концентрация соляной кислоты является причиной многих проблем со здоровьем и одной из основных причин хронических заболеваний.

"Соляная кислота расщепляет и готовит к дальнейшим биохимическим реакциям микро- и макроэлементы для их дальнейшего усвоения организмом. Если этот процесс не происходит качественно, то это влияет на работу всех систем организма, особенно на ЖКТ и иммунную систему", - говорится в сообщения.

Кроме того, соляная кислота убивает большинство бактерий, грибков и яйца глистов. Ее недостаточность приводит к дисбактериозу в кишечнике и формирует патогенную флору, способствующую жизнедеятельности и развитию паразитов.

Как провести тестирование:

Смешайте 1/4 чайной ложки пищевой соды в стакане (200 мл) воды комнатной температуры Выпейте раствор Зафиксируйте секундомером, сколько времени пройдет до появления отрыжки.

Результаты:

1 - 2 мин: нормальный уровень соляной кислоты

2 - 3 мин: нормальный или немного низкий уровень соляной кислоты

3 - 5 мин: низкий уровень соляной кислоты

5 мин или больше: соляная кислота не производится

Если в течение 5 минут у вас не было отрыжки, ваш тест завершен.

Выполняйте этот тест в течение трех дней подряд, подведите итог и разделите на 3, это будет более точным показателем кислотности вашего желудка.

Обратите внимание, что ранняя отрыжка может быть связана с хроническим обезвоживанием или заглатыванием воздуха при питье раствора.

"Если у вас по результатам теста есть отклонения от нормы, вам следует начать оптимизировать работу пищеварительной системы с помощью диеты, здоровых привычек и образа жизни. Это значительно улучшит ваше здоровье, энергию и общее самочувствие", - объясняют эксперты.