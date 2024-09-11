Как домашние любимцы помогают вам бороться со стрессом и тревогой

Вы будете жить настоящей жизнью

Домашние животные помогают вам жить здесь и сейчас. Тревога часто возникает из-за беспокойства о будущем или размышления о прошлом. Однако ваш любимец всегда находится в настоящем моменте и будет напоминать вам о важности быть внимательнее к настоящему.

Наличие домашнего друга может снизить вашу тревожность, обеспечить комфорт и, что самое главное, дать вам уверенность в завтрашнем дне.

Они помогут победить одиночество

Наличие домашнего питомца помогает бороться с одиночеством. Если вы проводите весь день в одиночестве, это будет трудно психологически, ведь каждый нуждается во внимании и физическом контакте. Домашний любимец может стать вашим верным спутником в моменты, когда вам нужна любовь, объятия или просто кто-нибудь, кто выслушает.

Хотя домашние животные не могут полностью заменить человеческое общение, они способны восполнить пустоту, которую люди испытывают из-за социальной изоляции и отсутствия социальной поддержки.

Вы будете больше двигаться

Физические упражнения - это популярный способ снятия стресса и улучшения психического здоровья. Если у вас есть домашний любимец, требующий регулярной физической активности, это будет мотивировать вас больше двигаться.

Прогулки, пробежки или игры с вашим четвероногим другом помогают поддерживать активность и бороться со стрессом и тревогой.

Вы станете лучше спать

Около трети взрослых не спят достаточное количество часов. Качество вашего сна негативно влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое состояние, вызывая стресс и тревогу, которые могут мешать ночью и влиять на следующее утро.

Прогулки, игры или просто общение с животным могут помочь вам лучше спать. Лишь 30 минут активности днем будут способствовать лучшему отдыху ночью.

Вы будете чувствовать себя нужным

Наши животные помогают нам чувствовать себя нужными и желанными. Когда у нас есть любимец, о котором нужно заботиться, это приносит пользу нашему психическому здоровью. Забота о другом живом создании придает нам ощущение цели и смысла.

Это работает даже в тех случаях, когда животные не очень активно взаимодействуют со своими хозяевами. В исследовании 2016 года, которое изучало влияние домашних животных на психическое здоровье, пожилым людям давали по пять сверчков в клетке. Ученые наблюдали за их настроением в течение восьми недель и сравнивали результаты с группой, которая не ухаживала за животными.

Оказалось, что участники, которые ухаживали за сверчками, чувствовали себя менее подавленными по сравнению с участниками контрольной группы. Это подтверждает, что забота о живом существе приносит пользу психическому здоровью.