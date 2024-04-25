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Как ухаживать за волосами, чтобы не травмировать их

Как правильно ухаживать за волосами (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Волосы - это не только часть нашего внешнего вида, но и отражение общего состояния нашего здоровья и ухода.

О правильном уходе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Ошибки в уходе и как их избежать

На самом деле, правильный уход за волосами может значительно улучшить их состояние, вид и текстуру.

Но, несмотря на это, часто мы допускаем ошибки в уходе за волосами, которые могут привести к проблемам и повреждениям.

Правильное мытье волос

Многие люди считают, что ежедневное мытье волос является ключом к его чистоте и здоровью. Однако частое мытье может выводить природные масла из волос, что может вызвать их сухость и ломкость.

Несмотря на то, что некоторые моют волосы слишком часто, существует еще одна мысль о том, что волосы можно "натренировать".Имеется в виду нерегулярное мытье головы, когда мы искусственно пытаемся "приучить" свою кожу головы выделять меньшую себума и меньше загрязняться.

Можно сказать, что это заблуждение может привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям и чрезмерному загрязнению кожи головы, что в результате даст отнюдь не положительный результат для вашего здоровья.

Как правильно ухаживать за волосами (фото: Freepik)

Трихологи рекомендуют мыть волосы согласно своему типу кожи головы и потребности очистить прикорневую зону, при этом не проводить экспериментов и относитесь к своему здоровью ответственно.

Неправильное использование стайлеров

Использование фенов и других термических устройств без термозащиты может привести к пересушиванию и повреждению структуры волос.

Перед использованием любых термических стайлеров рекомендуется использовать защитный спрей или крем для волос.

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