Как ухаживать за кожей рук в морозную погоду: увлажнение, смягчение и защита

Во время сильных морозов кожа рук особенно страдает и обезвоживается. Часто могут появляться трещины, краснота и сухость.

Как увлажнить, смягчить и самое главное защитить кожу зимой - читайте ниже в материале.

Правильно мойте руки

Состояние кожи рук в первую очередь зависит от гигиены. Поэтому регулярно мойте руки и делайте это в соответствии с рекомендациями врачей:

наносите мыло равномерно на всю поверхность рук к кистям.

мойте ладони с тыльной и лицевой стороны под проточной водой

уделяйте внимание зоне между пальцами, подушечкам пальцев и большим пальцам.

время мытья рук - не менее 20 секунд

температура воды должна быть комфортной для кожи, то есть не обжигать и не обмораживать руки

Выбирайте хорошее мыло

Нормальный для рук кислотно-щелочной баланс мыла составляет от 7 до 11 pH. В составе хорошего мыла не должно быть веществ, смывающих липидный защитный слой. Он восстанавливается, но медленно.

Чтобы отличить натуральное мыло, обращайте внимание на состав. В нем должны содержаться базовые и эфирные масла, травяные отвары, какао, мед, пчелиный воск, глина, глицерин.

Используйте увлажняющий крем

Агрессивное воздействие мороза извлекает из кожи всю влагу, поэтому необходимо поддерживать ее баланс внутренне и наружно. Для этого пейте достаточное количество воды и используйте увлажняющий крем.

В составе крема ищите воду, гиалуроновую или молочную кислоту, глицерин, аллантоин, мочевину, аминокислоты, экстракты растений.

Крем для рук зимой просто необходим (фото: pixabay.com)

Делайте маски для рук

Их можно приобрести в магазинах уже готовыми, а можно сделать самостоятельно. Маски также бывают одноразовыми и многоразовыми.

Многоразовые косметические перчатки рекомендуют носить на руках не менее получаса. Можно надевать на ночь после применения питательного крема или базового масла.

Маски для рук дополняют ваш общий уход за руками. Для получения результата их следует использовать два-три раза в неделю.

Делайте процедуру отшелушивания

Другими словами это еще называется эксфолиацией. Основная цель этой процедуры убрать ороговевшие чешуйки кожи, чтобы улучшить циркуляцию крови и улучшить процессы регенерации.

Используйте пилинги с фруктовыми кислотами, сахарным или минеральным скрабами. Для эксфолиации кожи рук в домашних условиях подойдет смесь кофейного осадка и меда.