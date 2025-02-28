Как добавить функции ИИ Samsung Galaxy S25 на любой смартфон за пару минут

Быстрое нахождение контента на экране с помощью Circle to Search

Функция "Круг для поиск" от Google упрощает поиск контента на экране без необходимости переключаться между приложениями.

Функция "Круговой поиск" на серии S25 имеет упрощенный интерфейс и теперь поддерживает сканирование QR-кодов и штрих-кодов. С помощью опции можно сканировать коды, просто рисуя круг. Сейчас она доступна только на Galaxy S25, S25S и S25 Ultra, но ожидается, что также появится на более старых моделях.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо долго нажимать на кнопку главного экрана на поддерживаемом устройстве. Если функция недоступна, вы можете установить Google Lens и использовать поиск контента на экране - это работает аналогично.

Как получить функцию "Круговой поиск"

Для аналогичных функций визуального поиска можно использовать Google Lens или приложение "Круговой поиск". Установите его на ваш Android-смартфон, следуя инструкциям на экране, и настройте приложение как стандартное.

Чтобы воспользоваться функцией, удерживайте кнопку питания и нарисуйте круг на любом экране. Вместо Google будет использоваться визуальный поиск, однако результаты останутся точными.

Для iPhone можно использовать соответствующий ярлык или функцию визуального интеллекта на поддерживаемых устройствах.

Circle to Search (фото: Technology Personalized)

Поиск с использованием естественного языка

Одним из полезных обновлений в серии Samsung Galaxy S25 является функция поиска с поддержкой естественного языка. Она позволяет искать контент, используя простые разговорные фразы.

Например, для включения ночного режима на большинстве Android-устройств нужно точно указать название настройки. В Galaxy S25 достаточно задать запрос в разговорной форме, например, вместо точного названия "Ночной режим" можно сказать "мои глаза болят", и Samsung предложит подходящие настройки.

Функция поиска с естественным языком доступна в настройках и приложении галереи на серии S25.

Для пользователей других устройств также имеются подобные инструменты. Например, в приложении Google Photos можно искать фотографии с помощью разговорных фраз, а владельцы телефонов Nothing могут воспользоваться обновленной галереей в Nothing OS 3.0, поддерживающей такую функцию.

Поиск с использованием разговорного языка (фото: Technology Personalized)

Samsung Now Brief

Одной из полезных функций в серии Samsung Galaxy S25 является Now Brief, предоставляющие ежедневные сводки, которые помогут оставаться в курсе событий дня. Это включает обновления погоды, предстоящие события в календаре, информацию об акциях и предложения, основанные на ваших привычках.

Функция также интегрируется с другими устройствами Samsung, такими как Samsung Watch и умными гаджетами, предлагая персонализированный опыт и возможность создания собственных привычек. Она также работает с электронной почтой, напоминая о сроках действия купонов и предстоящих поездках.

Кроме того, Samsung добавила NowBar на экран блокировки, обеспечивая быстрый доступ к спортивным результатам, маршрутам и другим живым данным из различных приложений, аналогично функции Dynamic Island на iPhone.

Для других устройств доступна аналогичная функция через Google Assistant на Android. Она предоставляет быстрый обзор дня с персонализированным резюме, включая обновления погоды, новости, автоматизированные задачи и другие детали. Однако, с учетом планов Google заменить Assistant на Gemini, для долгосрочного использования, возможно, потребуется перейти на другое приложение.

Для полноценной работы Google Assistant на других устройствах нужно будет запланировать свои привычки и разрешить ассистенту отслеживать ваши действия через приложения Google.

Как получить функцию Now Brief на устройствах:

Скачайте приложение Google Assistant и войдите в свою учетную запись

Затем добавьте его как ассистента по умолчанию, следуя инструкциям на экране.

Установите приложение Google Home (Android/ iOS) на свой смартфон и войдите в ту же учетную запись Google, что и для Google Assistant

Перейдите в раздел автоматизации и создайте новую процедуру с триггерной фразой для Google Assistant, чтобы запустить ее.

Когда вы активируете ИИ-помощник с указанной фразой, он выполнит вашу задачу и создаст новую. Это бесплатно и работает с Google Assistant по умолчанию на всех Android-устройствах.

Samsung Now Brief (фото: Technology Personalized)

Ассистент для написания с ИИ

Инструменты ИИ для написания текста - это одна из самых полезных функций на смартфонах. Она поможет вам быстро отредактировать текст, исправить грамматические ошибки и отформатировать его в нужный тон, без ограничений.

Samsung представила новые функции для написания с ИИ, которые позволяют переписывать, суммировать, форматировать текст, менять его тон и многое другое.

Существует два способа использовать такие инструменты на Android-устройствах. Вы можете установить ChatGPT или другой аналогичный сервис, вставить текст и переписать его, а затем вставить в нужное приложение.

Однако если вы не хотите переключаться между приложениями, проще установить Microsoft AI Keyboard. Эта клавиатура включает встроенные инструменты ИИ (необходим доступ в интернет), которые позволяют переписывать текст, изменять его тон и генерировать новые фразы с помощью технологии Microsoft Turing, без необходимости переходить в отдельное приложение.

Функция бесплатна, работает онлайн и доступна в любых приложениях, где используется клавиатура, включая социальные сети, мессенджеры и сервисы типа Slack, а также на встречах, где необходим набор текста.

Как получить инструменты для написания с ИИ на Android:

Установите Microsoft Swift AI Keyboard

Сделайте его клавиатурой по умолчанию, следуя инструкциям на экране

Для переписывания текста введите минимум три слова, нажмите на значок помощника и выберите нужную версию текста. Нажмите "Принять", чтобы заменить текст.

Для iPhone: можно использовать встроенные инструменты от Apple или установить Microsoft Swift AI Keyboard.

Инструменты ИИ для написания текста (фото: Technology Personalized)

Gemini Live

Samsung внедрила усовершенствованную версию Gemini Live в серию S25, которая предлагает помощь в реальном времени, учитывая текущие действия на экране.

В отличие от стандартного Gemini, которое отвечает на вопросы, Gemini Live ориентируется на задачу и контекст, предлагая помощь, соответствующую тому, что вы делаете на устройстве.

Например, если вы совершаете покупку, Gemini Live предложит аналогичные товары и подходящий размер, а также применит доступный купон. Во время встречи он может суммировать основные моменты и интегрироваться с такими приложениями, как Spotify, Samsung Health и Google Maps, чтобы выполнять действия.

Если вы хотите получить похожую функциональность, можно использовать ChatGPT (Android/iPhone) или Perplexity AI (Android/iPhone). Эти приложения поддерживают многомодальный ввод в бесплатной версии, позволяя работать с текстом, голосом, изображениями и живыми видео, а также получать информацию в реальном времени.

Perplexity AI дополнительно анализирует контент на экране и дает предложения в процессе работы. Также можно использовать функцию "Круговой поиск" для быстрого нахождения контента на экране.

Для того чтобы получить такую функциональность, как в серии S25, эти ИИ-помощники должны быть глубоко интегрированы в операционную систему, что невозможно на других устройствах.

Тем не менее, аналогичные функции доступны через сторонние приложения, но они не так совершенны, имеют ограничения и не интегрируются так плавно, как Google Live Gemini. Ожидается, что эта функция будет доступна на всех Android-устройствах в будущем.

Gemini Live (фото: Technology Personalized)

ИИ в приложении "Фотографии"

Помимо инструментов для написания, функции ИИ в приложении "Фотографии" могут быть полезны для большинства пользователей. Одна из таких возможностей - инструмент удаления нежелательных объектов, который помогает убирать лишние элементы с изображений.

На Android эту функцию можно использовать через приложение Google Photos. Оно эффективно удаляет ненужные детали без значительных искажений.

Владельцам iPhone стоит проверить встроенное приложение "Галерея", поскольку такая функция может быть доступна на их устройстве. Преимущество встроенного инструмента в том, что он работает локально, без необходимости подключения к интернету.

Удаление фонового шума из аудио и видео

Функция Audio Noise Eraser в Samsung Galaxy S25 позволяет с помощью ИИ устранять фоновый шум в аудио- и видеозаписях. Аналогичные возможности предлагают различные приложения и онлайн-сервисы. Бесплатные инструменты шумоподавления помогают выделить человеческий голос, убирая посторонние звуки.

Как убрать шум из аудио:

Установите Audio Noise Eraser (Android/iPhone)

Войдите в приложение (регистрация не требуется)

Выберите аудиофайл, запустите обработку и удалите шум.

Функция Audio Noise Eraser (фото: Technology Personalized)

ИИ-транскрипция звонков

ИИ-технологии позволяют преобразовывать телефонные разговоры в текст. Samsung усовершенствовал эту функцию, добавив режим "разговора в чате", который выделяет ключевые моменты беседы.

Транскрипция звонков доступна на iPhone и большинстве Android-устройств. Если ваш смартфон не поддерживает эту функцию, можно воспользоваться сторонними приложениями:

Truecaller (Android iPhone) - один из самых надежных вариантов, но требует подписки Premium

Google Voice - позволяет бесплатно записывать входящие звонки

AI Live Transcription & Notification от Google - подходит для последующей расшифровки записанных разговоров.

Как расшифровать звонки бесплатно:

Запишите разговор с помощью встроенного диктофона (включите громкую связь)

Используйте сервис аудиотранскрипции, например Sound-type AI, который не только преобразует речь в текст, но и автоматически выделяет важные моменты

При необходимости воспользуйтесь ChatGPT или Google Gemini для быстрого подведения итогов.

Для iPhone: В iOS 18 и более поздних версиях доступна встроенная функция записи и транскрипции звонков.

ИИ-транскрипция звонков (фото: Technology Personalized)

Интеграция приложений в Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 представляет новую функцию интеграции приложений, позволяющую Gemini взаимодействовать сразу с несколькими сервисами. Например, вы можете попросить Gemini найти лучшие рестораны и сразу отправить информацию по SMS.

Функция доступна для устройств Realme 14 Pro Plus и OnePlus 13, но пока поддерживает только приложения Google. Однако на смартфонах Samsung она работает и со сторонними сервисами, включая Spotify и WhatsApp.

Чтобы воспользоваться интеграцией, установите Gemini Live и назначьте его помощником по умолчанию. После этого нажмите кнопку питания, активируйте Gemini и укажите приложения, с которыми хотите взаимодействовать.

Интеграция приложений (фото: Technology Personalized)

Поиск песен по напеванию

На устройствах Samsung Galaxy S25 появилась возможность искать песни, просто напевая мелодию. Это работает даже с музыкой из видео в Instagram, TikTok или YouTube. Ожидается, что функция вскоре появится и на Google Pixel.

Альтернативой может стать Shazam, который определяет песни по звуку. Также можно воспользоваться Google Assistant - достаточно напеть мелодию в стандартном приложении Google.

Как найти песню по напеву:

Установите Shazam или используйте Google Assistant

Напойте мелодию - приложение найдет песню и покажет результат.

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