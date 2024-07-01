Работайте эффективнее и комфортнее. 6 полезных функций MacBook, о которых вы могли не знать

Операционная система Mac, macOS, обладает множеством функций, но вы используете лишь малую их часть. Конечно, есть много видимых опций, с которыми вы можете быть знакомы. Но "под капотом", скрытые глубоко в Системных настройках, находятся многие полезные функции, о которых вы можете даже не подозревать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Intego , который специализируется на разработке антивирусного и другого защитного программного обеспечения для пользователей Mac и Windows.

Масштабирование экрана на Mac

Возможно, вы знаете, что во многих приложениях можно увеличить размер шрифта, нажав = (удерживая клавишу Command и нажав клавишу со знаком "равно"). Уменьшить размер шрифта можно, нажав - (клавиша "минус" или дефис).

Но знаете ли вы, что можно также масштабировать весь экран? Это полезно, если вам нужно временно увидеть что-то мелкое, и вы не хотите использовать стандартное управление масштабированием. Это также может пригодиться при демонстрации экрана собранной аудитории, чтобы все могли видеть, что вы показываете.

В настройках доступности macOS скрыта полезная функция масштабирования всего экрана. Перейдите в Системные настройки, затем Универсальный доступ, далее в разделе "Зрение" нажмите "Масштаб".

Есть варианты масштабирования экрана с помощью сочетаний клавиш, жестов трекпада или с помощью прокрутки с клавишей-модификатором. Таким образом, если вы зажмете клавишу Control и прокрутите вверх, экран увеличится. А если зажмете клавишу Control и прокрутите вниз, он уменьшится.

Функиця масштабирования на macOs (фото: Intego)

Фоновые звуки для создания атмосферы

Некоторые люди предпочитают работать в тишине, но для многих наличие легких фоновых звуков может стать источником расслабления. Возможно, вам нравится слушать шум дождя, океана, ручья или просто белый шум.

Перейдите в Системные настройки, далее Универсальный доступ, затем в разделе "Слух" нажмите "Звук". Прокрутите вниз, пока не найдете пункт "Фоновые звуки". Apple заявляет, что эти звуки могут "помочь вам сосредоточиться, успокоиться или отдохнуть".

Если вам хочется большего, и у вас есть подписка на Apple Music, поищите "звуки природы". Вы найдете сотни записей, которые сможете проигрывать.

Используйте фоновые звуки для создания атмосферы (фото: Intego)

Голосовой набор на Mac

Вы можете включить эту функцию в Системных настройках, далее в "Клавиатура". Прокрутите вниз до раздела "Диктовка" и включите эту опцию. При двойном нажатии выбранной вами клавиши быстрого доступа для начала диктовки появляется небольшое всплывающее окно с микрофоном, пока вы диктуете.

Теперь, когда вы говорите, ваш Mac преобразует ваши слова в текст в любом используемом вами приложении.

Обратите внимание, что вам нужно произносить слова для знаков препинания, таких как "запятая", "точка", "кавычка-открывающая" и "кавычка-закрывающая". Чтобы остановить диктовку, нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Поговорите со своим Mac ( фото: Intego)

Вспышка экрана при звуковом оповещении

Звуковые оповещения сообщают вам о том, что на вашем Mac что-то не так. Они отлично подходят для тихой обстановки, но если вы любите слушать музыку во время работы на Mac или отключили звук, вы можете их не услышать.

Чтобы активировать опцию, перейдите в Системные настройки, затем Универсальный доступ, далее "Звук". Эта функция позволяет экрану вспыхивать при возникновении звукового оповещения.

Вспышка экрана при звуковом оповещении ( фото: Intego)

Встряхните указатель мыши, чтобы найти его

Если у вас большой экран, а курсор мыши маленький, то иногда его бывает сложно найти. Вы можете двигать мышью или пальцами по трекпаду, но он все равно не выделяется.

Существует отличная функция универсального доступа, позволяющая увеличить указатель мыши при его тряске (или быстром движении пальцем вперед-назад по трекпаду).

Перейдите в Универсальный доступ, далее Экран, затем прокрутите вниз до раздела "Указатель". Включите эту функцию, а затем попробуйте ее: вы увидите, как указатель мыши станет огромным при его "потряхивании".

Как встряхнуть указатель мыши для его обнаружения ( фото: Intego)

Разблокируйте свой Mac с помощью Apple Watch

Вы всегда должны блокировать Mac, когда не пользуетесь им. Лучше всего настроить его так, чтобы каждый раз при разблокировке требовался пароль (или использование Touch ID), а задержка запроса пароля была мгновенной. То есть разблокировка невозможна без ввода пароля.

Это можно настроить в Системных настройках, далее Экран блокировки, найдя параметр "Требовать пароль после...".

Однако постоянный ввод пароля может раздражать, особенно если он длинный и надежный. Если у вас Mac с Touch ID, разблокировать его можно одним касанием пальца. Но если у вашего Mac нет Touch ID, а у вас есть Apple Watch, вы можете настроить разблокировку Mac с помощью часов.

Перейдите в Системные настройки, затем Touch ID и пароль. Если у вас есть Apple Watch, и вы вошли на них тем же Apple ID, что и на Mac, вы увидите настройку, позволяющую разблокировать Mac с помощью Apple Watch.

Включив ее, при следующей разблокировке Mac достаточно будет просто нажать любую клавишу на клавиатуре. Ноутбук свяжется с Apple Watch, чтобы подтвердить их близость и разблокировку, а затем разблокируется сам.

Однако есть важное предостережение: ваш Mac может разблокироваться, если кто-то другой попытается разблокировать его в непосредственной близости. Поэтому не включайте эту настройку, если вы находитесь в окружении других людей, например, в офисе.