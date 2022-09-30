Как действовать при ядерной атаке: запомните эти рекомендации опытного врача

В случае радиационной аварии:

Зайдите внутрь здания и спрячьтесь как минимум на 24 часа.

Оставайтесь внутри, чтобы снизить влияние радиации, закройте окна и двери.

Следите за обновлениями, чтобы получить важную информацию о том, как защитить себя и свою семью.

Удалите радиоактивный материал.

Снимите одежду. Очень важно как можно быстрее удалить радиоактивный материал с тела, чтобы снизить риск нанесения вреда. Для этого нужно снять верхний слой одежды - это позволит удалить до 90% радиоактивного материала. Одежду положите в полиэтиленовый пакет или другой контейнер, который закрывается, и поместите в недоступное место, подальше от людей и домашних животных.

Помойтесь. Если можете принять душ - используйте теплую воду, осторожно помойтесь с большим количеством воды и мыла. Не ошпаривайте, не трите и не царапайте кожу. Ваша кожа помогает защитить внутренние органы тела от радиоактивных материалов.

Вымойте голову. Помойте волосы шампунем или мылом. Не используйте кондиционер, так как это приведет к налипанию радиоактивного материала к вашим волосам.

Закройте раны. Во время мытья закройте все порезы и ссадины пластырем, чтобы избежать попадания радиоактивного материала в открытые раны.

Используйте салфетки. Если нет возможности принять душ, то используйте влажные салфетки, чистую мокрую ткань, влажные бумажные полотенца, чтобы вытереть те части тела, которые были открыты. Особенное внимание уделите рукам и лицу.

Удалите загрязнения со слизистых. Высморкайтесь, протрите веки, брови и уши влажной салфеткой или мокрой тканью.

Все использованные салфетки, ткань или полотенца сложите в полиэтиленовый пакет или закрытый контейнер и поместите в недоступное место для людей и животных.

Смените одежду

Найдите в шкафу или ящиках одежду, которая была как можно дальше от радиоактивных материалов и безопасна для ношения.

Если у вас нет чистой одежды, снимите верхний слой той одежды, что была на вас, обтрусите ее или очистите с помощью салфеток. При этом закройте нос и рот. Потом снова наденьте.

Возможно вам придется оставить свой дом или территорию (эвакуироваться) или пойти в убежище для чрезвычайных ситуаций, общественного пункта приема. Оставайтесь внутри, пока не дадут указание для эвакуации. Следите за обновлением информации, пока официальные лица не сообщат вам, что в вашей местности идет эвакуация.

Когда будет эвакуация

Каждая ситуация будет индивидуальная. Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций учитывают много факторов, чтобы убедиться, что эвакуация будет безопасной.

Решение об эвакуации будут принимать на основании скорости и направления ветра, размера и масштаба стихийного бедствия, уровня радиации и того, насколько повреждены дороги и здания.

Спасатели расскажут, когда идти в убежище для чрезвычайных ситуаций, где находится убежище и самый безопасный к нему маршрут. Действуйте быстро и придерживайтесь инструкций. Если у вас нет связи - вам следует эвакуироваться самостоятельно в безопасную зону.

Выключите кондиционер, обогреватель и систему вентиляции в вашем доме. Закройте все окна и двери прежде, чем выйти. Если у вас есть время.

Если вы эвакуируетесь на автомобиле, то держите окна закрытыми, а систему вентиляции выключенной.

Все укрытия должны быть расположены подальше от зоны с высоким уровнем радиации. Вам следует взять с собой тревожный рюкзак, документы, ключи, необходимые вещи, деньги, сменную одежду и лекарства.

Если вы услышали объявление об эвакуации, наденьте маску, дождевик, перчатки, бахилы, обмотайте свободные концы скотчем или веревкой. Возьмите свои вещи, накрытые полиэтиленом.

Быстро выходите из зоны поражения и идите в ближайшее безопасное помещение или зону, в которую вас направят спасатели. Смените одежду и помойтесь - как в самом начале.

После того как органы власти решат, что могло произойти внутреннее загрязнения радиоактивными материалами, вы можете принять лекарства для уменьшения риска в вашем теле.

Эвакуация с домашними животными

Домашние животные не будут допускаться в укрытия до тех пор, пока их не отмоют для удаления радиоактивного материала. Возьмите с собой клетку, поводок, еду, лекарства, ветеринарную документацию вместе с записями о прививках.

Возвращение домой после эвакуации

Не возвращайтесь домой до тех пор, пока власти не скажут, что это безопасно. Попытки вернуться домой до этого времени повышает риски для вас и вашей семьи, а спасатели не смогут выполнять свою работу.

Места и уровень радиоактивного загрязнения будут устанавливать радиологи и работники ГСЧС. Они возьмут образцы воздуха, грунта, еды и воды в зоне поражения, чтобы найти зоны с опасным уровнем радиации.

Еда и вода в случае ядерной угрозы

Питаться в такой ситуации можно только продуктами, которые были в закрытых контейнерах - банках, бутылках, коробках. Неиспорченная пища в вашем холодильнике или морозилке, а также в погребе или ящиках - безопасна для употребления.

Протрите контейнеры с пищей влажной тряпкой или чистым полотенцем перед тем, как открыть. Поместите использованные салфетки или полотенца в пакет, который закрывается и уберите подальше от людей и животных.

Перед использованием вытрите мебель, кастрюли, посуду. Не используйте продукты из своего сада и огорода - пока сотрудники службы чрезвычайных ситуаций не решат, что это безопасно.

Все запасы питьевой воды должны проверить ученые, чтобы убедиться в безопасности. Пока результаты будут недоступны, использовать можно только бутилированную воду.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивного материала. Нужно иметь запас бутилированной воды для чрезвычайных ситуаций.

Можно пить воду, соки и другие напитки в закрытых емкостях. Напитки в вашем холодильнике или морозилке также будут пригодны для использования.

Пакет защищает жидкость внутри от радиоактивных материалов. Если вы сомневаетесь в чистоте внешне - протрите все салфетками или полотенцами прежде, чем открыть. Для бытового использования можно использовать одноразовые перчатки.

Вода в других контейнерах (туалетный бачок, водонагреватель) - не содержит радиоактивного материала.

Если вода в водопроводе загрязнена, то ее можно использовать для мытья. Любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные источники воды, будет разбавлен водой до очень низких уровней и станет безопасным для мытья рук, волос и одежды.