Как добраться в Египет и стоит ли отказываться от самостоятельных туров

Возможность отдохнуть бюджетно за границей сильно сократилась после начала полномасштабного вторжения и закрытия всех аэропортов Украины. Однако взять хотя бы кратковременную паузу или дать возможность отдохнуть детям от войны хочется многим.

Мы пообщались со специалистом с экспертом по украинскому тревелу и основателем сайта how2go.info Алексеем Кучером, как сейчас можно бюджетно добраться до Египта.

К каждой поездке в любую страну мира сейчас из Украины добавляется теперь путь в ближайший аэропорт. Преимущественно – в Польше. И в построении маршрута особого значения не имеет, вы берете пакетный тур или путешествуете по собственному плану.

По словам эксперта Алексея Кучера, самый дешевый вариант сейчас путешествия в Египет – это без пакетного тура и через Польшу, а оттуда – через Италию.

"На мой личный взгляд нам повезло с самым дешевым маршрутом в Египет, потому что лоукостеры летают туда только из Италии, поэтому вместо солнечного Египта с длинным и скучным путем туда и обратно имеем настоящее путешествие Милан - Шар-Эль-Шейх, Марса-Алам или Хургада - Милан, цены на май сейчас – 23-36 евро в одну сторону", – говорит он.





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В Милан, путешествуя из Украины, выгодно лететь из Люблина, Варшавы, Кракова...





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Еще есть варианты лететь в Милан из Будапешта за 23 евро – или вариант из Бухареста за 19, – обратите внимание, что из ближайшего к границе аэропорта Ясы билеты в Милан стоят от 32 евро.

"И все-таки я советую рейсы из Польши, потому что туда очень удобно добраться прямыми поездами из Киева, Львова, Днепра и Одессы, при этом самое дешевое - 491 гривна, если ехать на поезде Львов-Пшемысль. В Польше выбирайте автобусы из Пшемысля прямо в аэропорт, смотрите расписание, например, на e-podroznik", - советует Алексей.

"Таким образом, самостоятельно мы добираемся в Египет и обратно с путешествием через Италию за 180-200 евро или 7500-8000 гривен. Жилье в Египте на 7 ночей стартует от 50 евро, а лучше и ближе к морю - 80-100, поэтому вместе с билетами есть - 10 000-12 000 гривен. Недельные туры в Египет с автобусом из Киева и вылетом из Польши сейчас на май стоят от 20 000 гривен", - резюмирует эксперт.