Новый маршрут в Чехию. Когда запустят поезд в Прагу из Чопа

Поезд Чоп-Прага начнет курсировать в марте. Рейсы будет выполнять чешский перевозчик RegioJet, с которым заключила контракт "Укрзализныця".

В данное время согласуются последние технические вопросы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Чешская железнодорожная компания RegioJet начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп-Прага с марта. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

"С RegioGet уже заключен контракт, сейчас согласовываются последние технические вопросы. Ожидаем, что поезд Чоп-Прага начнет курсировать в марте", – сказал он.

Ранее чешский перевозчик сообщил, что завершил подготовку к запуску сообщения Чоп-Кошице-Прага.

Это будет второй поезд из Праги в Украину – по новому маршруту Прага-Кошице-Чоп. Железнодорожные администрации Чехии и Словакии предоставили все необходимые разрешения.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Чоп будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 – сидячих. Цена билета составит около 25 евро.

Общее время в пути будет 13 часов 30 минут. Между Прагой и Кошице в Словакии вагоны будут доставляться в составе ежедневного поезда по рейсу Regiojet Прага – Кошице – Гуменное, в котором могут быть 18 вагонов.