Как мужчины "убивают" женскую самооценку: топ-5 важных признаков
Часто рядом с некоторыми мужчинами женщины вместо того, чтобы расцветать, наоборот, теряют привлекательность и уверенность в себе. Это влечет за собой недовольство, разрушает целостность женщины и как личность в целом.
Об этом сообщила психолог Наталья Вовченко в Instagram.
Что следует знать
По словам специалиста, в основном очень часто в начале отношений мужчина говорит многие комплименты, приятные слова и действиями показывает ценность женщины.
Однако если самооценка занижена с детства, то никакие внешние факторы не смогут повлиять на нее. В частности, сколько бы мужчина рядом ни пытался засыпать приятными словами, женщина не будет доверять и верить.
"Партнер не может компенсировать те чувства, которые должны были дать родители, например, мама - любовь и внимание, папа - чувство защищенности. Партнер будет пытаться давать и давать, но потом может устать и разорвать отношения", - говорит психолог.
Как мужчина снижает самооценку
Однако может так случиться, когда партнер своими действиями и словами будет делать все для того, чтобы самооценка падала еще ниже.
Нет поддержки от партнера
Психолог говорит, что то, что хочет получить женщина от мужчины - это защита. Следует помнить, что не поддержка женщины оставляет ее защити, наступает разочарование и падает самооценка.
Мужчина относится, как к ребенку
Эксперт рассказала, что в таких отношениях женщина не несет ответственности за свою жизнь, не имеет своего мнения и не берет ответственность за свои поступки и жизнь.
Обесценивание
Такое случается, когда партнеры перестают хвалить друг друга. Психолог говорит, что мужчины часто не приучены благодарить, хвалить, потому что так было в его семье. Тогда женщина теряет мотивацию и желание что-то делать для мужчины.
Переложение вины
Иногда партнер во всем и всегда винит другого. Эксперт отметила, что это определенный тип абьюзеров. Чтобы не случилось, мужчина всегда обвиняет женщину.
Противник самореализации партнера
Мужчина, не позволяющий женщине саморазвиваться, отнимает у нее веру в себя и свои силы. Часто он партнера это можно слышать в виде таких слов: это тебе не нужно, не трать зря деньги, если у тебя много свободно времени, то займись чем-нибудь.
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