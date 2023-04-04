Как мужчины "убивают" женскую самооценку: топ-5 важных признаков

Часто рядом с некоторыми мужчинами женщины вместо того, чтобы расцветать, наоборот, теряют привлекательность и уверенность в себе. Это влечет за собой недовольство, разрушает целостность женщины и как личность в целом.

Что следует знать

По словам специалиста, в основном очень часто в начале отношений мужчина говорит многие комплименты, приятные слова и действиями показывает ценность женщины.

Однако если самооценка занижена с детства, то никакие внешние факторы не смогут повлиять на нее. В частности, сколько бы мужчина рядом ни пытался засыпать приятными словами, женщина не будет доверять и верить.

"Партнер не может компенсировать те чувства, которые должны были дать родители, например, мама - любовь и внимание, папа - чувство защищенности. Партнер будет пытаться давать и давать, но потом может устать и разорвать отношения", - говорит психолог.

Как мужчина снижает самооценку

Однако может так случиться, когда партнер своими действиями и словами будет делать все для того, чтобы самооценка падала еще ниже.

Нет поддержки от партнера

Психолог говорит, что то, что хочет получить женщина от мужчины - это защита. Следует помнить, что не поддержка женщины оставляет ее защити, наступает разочарование и падает самооценка.

Мужчина относится, как к ребенку

Эксперт рассказала, что в таких отношениях женщина не несет ответственности за свою жизнь, не имеет своего мнения и не берет ответственность за свои поступки и жизнь.

Обесценивание

Такое случается, когда партнеры перестают хвалить друг друга. Психолог говорит, что мужчины часто не приучены благодарить, хвалить, потому что так было в его семье. Тогда женщина теряет мотивацию и желание что-то делать для мужчины.

Переложение вины

Иногда партнер во всем и всегда винит другого. Эксперт отметила, что это определенный тип абьюзеров. Чтобы не случилось, мужчина всегда обвиняет женщину.

Противник самореализации партнера

Мужчина, не позволяющий женщине саморазвиваться, отнимает у нее веру в себя и свои силы. Часто он партнера это можно слышать в виде таких слов: это тебе не нужно, не трать зря деньги, если у тебя много свободно времени, то займись чем-нибудь.