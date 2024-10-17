Как чистить ковер, чтобы он был как новый: пошаговая инструкция

Определить тип материала

Всегда проверяйте советы изготовителя ковров, ведь условия чистки каждого материала отличаются. Зная уникальные свойства своих ковров, вы можете адаптировать подход к чистке для достижения максимальной эффективности,

Чистка ковра из шерсти

Шерстяной ковер требует бережного ухода. Шерсть чувствительна к влаге и подвержена усадке и матированию, если на нее попадает избыточное количество воды во время чистки.

Чтобы предотвратить повреждение и сохранить плюшевую текстуру шерстяного ковра, рекомендуется сухая чистка или чистка с небольшим количеством жидкости.

Чистка ковра из нейлона

Нейлон более влагоустойчив, чем шерсть, и может выдерживать другие методы чистки, например промывание водой или чистка паром. Однако во избежание обесцвечивания или повреждения волокон необходимо использовать моющие средства со сбалансированным уровнем pH.

Чистка ковролина

Как и окрашенный нейлон, ковролин стойко переносит очищение паром. Однако не следует использовать агрессивные химические средства или абразивные щетки, чтобы предотвратить повреждение волокон.

Чистка ковров из полиэстера

Волокна ковра из полиэстера гидрофобны, отталкивают влагу и устойчивы к пятнам, однако со временем они могут накапливать жир и песчинки. Для сохранения внешнего вида и долговечности ковра из полиэстера рекомендуется регулярная уборка пылесосом и периодическая чистка паром или шампунем.

Чистка полипропиленового ковра

Полипропилен ценится за свою стойкость к влаге, плесени и плесени. Однако низкая температура плавления делает его чувствительным к нагреву. Поэтому не следует использовать метод экстракции горячей водой во избежание деформации волокон или выцветания.

Уход за разными коврами отличается (фото: Freepik)

Подготовить ковер к чистке

Перед тем, как начать чистить ковры, важно подготовить их, чтобы уменьшить усилия:

по возможности передвиньте мебель с ковра

пропылесосьте всю площадь ковра, чтобы удалить грязь и мусор

обрежьте обшарпанные волокна ковра ножницами, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение

протестируйте любое чистящее средство на небольшом, незаметном участке ковра, чтобы проверить устойчивость цвета

Кроме того, откройте окна или включите вентиляторы, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха при чистке.

Обработать пятна

Для устранения определенных пятен и загрязнений можно воспользоваться профессиональным пятновыводителем.

Обязательно протестируйте чистящее средство на небольших, менее заметных участках ковра, чтобы убедиться в его совместимости и предотвратить повреждение.

Кроме этого, можно сделать пятновыводитель самостоятельно:

для чистки шерстяных ковров советуют смешать 1 ч. л. стирального порошка для шерсти с 1 стаканом теплой воды

для чистки синтетических, нейлоновых и полиэстеровых ковров 1 ч. л. белого уксуса следует растворить в 1/2 стакана воды комнатной температуры

Аккуратно промокните загрязненный участок с краев к центру чистой поглощающей тканью, чтобы убрать грязь, а не сделать пятно еще больше.

Выбрать метод чистки ковра

Выберите правильный метод чистки в соответствии с типом волокна ковра и объемом необходимой уборки. Наиболее распространенные методы чистки включают сухую чистку, чистку паром и мытье шампунем.

Сухая чистка ковра

Рассыпьте чистящий порошок или равномерно нанесите пену на поверхность ковра, чтобы она проникла внутрь волокон и поглотила грязь и жир.

Используйте щетку для ковров, чтобы распушить ворс, а затем тщательно пропылесосьте поверхность, чтобы удалить остатки пены и грязи.

Метод чистки зависит от материала ковра (фото: Freepik)

Чистка ковра паром

Наполните резервуар пароочистителя горячей водой и рекомендуемым средством для чистки ковров, следуя инструкциям изготовителя по эксплуатации устройства.

Медленно проведите пароочистителем по поверхности ковра, чтобы удалить паром грязь и мусор из волокон.

Мытье ковра

Растворите средство для ковров в воде в соответствии с инструкциями изготовителя и нанесите его с помощью щетки. Шампунь нужно осторожно втереть в волокна ковра, затем тщательно промыть поверхность чистой водой, чтобы удалить пену.

Сушка ковра

После очищения ковра паром или мытьем, необходимо дождаться высыхания ковра. Но не следует сушить ворс феном или обогревателями - это может привести к деформации материала.

Лучше подождать, пока ковер высохнет на воздухе, открыв окна для лучшей вентиляции.

Вывести запах из ковра

Чтобы вывести запах из ковра, его можно присыпать пищевой содой. Оставьте соду на ковре на 15 минут, а затем пропылесосьте ворс, чтобы убрать порошок и запахи.