Как часто нужно стирать простыни и наволочки осенью и зимой

Тело человека, а также кожа, зимой и летом чувствуют себя по-разному. После похолодания мы меняем свои гигиенические привычки и уход за кожей. Летом мы ходим в душ порой несколько раз в день и меняем постельное белье довольно часто. В холодное время душ мы принимаем реже, но стоит ли нам реже менять простыни и наволочки?

Как часто нужно стирать и менять постельное белье осенью и зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Почему нужно часто менять простыни

Осень и зимой наши тела чувствуют себя по-разному. Мы выбираем более плотные постельные принадлежности и находимся в контакте с кроватью значительно больше времени, чем летом.

"Наши кровати и простыни представляют собой микросреду всего, с чем мы соприкасаемся в течение дня. Они могут содержать бактерии, дрожжи, загрязнения, омертвевшие клетки кожи, а также клещей, аллергены и опасности, которые несут домашние животные", - подчеркивает сертифицированный дерматолог, доктор Мона Садегпур.

Большинство этих микроорганизмов увидеть невооруженным глазом невозможно. Поэтому, когда вы забираетесь под уютное теплое одеяло после тяжелого и холодного рабочего дня, вы больше думаете о комфорте, чем о полчищах бактерий и микробов, которые есть на вашей коже.

По словам дерматолога, несоблюдение режима стирки и смены постельного белья, может стать причиной усугубления проблем, связанных с экземой и аллергией, а еще привлечь клещей.

"Мертвые клетки кожи являются пищей для пылевых клещей, которые могут служить источником распространенных симптомов аллергии, а также обострения экземы у людей с чувствительной кожей. Содержание естественного масла в нашей коже, то, насколько мы склонны потеть, ложимся ли мы спать с макияжем, сколько масел или кремов вы наносите перед сном и разрешено ли домашним животным спать в постели - все это способствует увеличению загрязнения", - подчеркивает эксперт.

И каждый такой аспект увеличивает шансы на то, что менять постель нам придется очень часто.

Как часто менять постель советуют дерматологи

"Для большинства людей вполне нормально стирать простыни раз в неделю. Но если у вас активное воспалительное заболевание кожи с большим количеством выделений, у вас аллергия и вы не принимаете душ перед сном, чтоб смыть аллергены, или с вами спят домашние животные - то оптимальным станет 2-3 раза в неделю", - считает дерматолог Мэри Лупо.

Она подчеркивает, что недостаточно частая смена простыней может спровоцировать аллергию и увеличить риск кожных инфекций.

Конечно же, во многом частота зависит от того, сколько времени вы проводите в постели. Если вы работаете на дому или любите понежиться в постели полдня в выходные - вам придется стирать белье чаще.

Но есть и другой способ уберечь ваши простыни от загрязнения - принимайте ежедневно душ перед сном. Эта практика увеличит ваши шансы отдохнуть на чистых простынях, которые не вызовут инфекции, аллергии и так далее.

"Принимать душ перед сном - это всегда хорошая идея. Он удаляет грязь, пыльцу, бактерии, омертвевшие клетки кожи и дольше сохраняет белье чистым", - говорит Лупо.

Как часто менять простыни зимой

"Зимние месяцы для некоторых людей означают меньшее потоотделение и, следовательно, меньшую потребность в душе. Это связано с более низкими температурами, вызывающими меньшее потоотделение, а также меньшее количество времени, проводимого на открытом воздухе при активной деятельности. Кроме того, для некоторых людей идея замерзнуть после душа кажется менее заманчивой, чем летом", - утверждает Садегпур.

Учитывая более низкий индекс влажности зимой и общую сухую погоду, могут обостриться кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, что по мнению дерматологов, может привести к более редким походам в душ, чем обычно.

Тем более, что зимой вода в душе обычно более горячая, а это неблагоприятно влияет на кожу.

Кроме того, осень и зимой многие люди более подвержены простудным заболеваниям, а значит - простыни загрязняются в разы быстрее.

Поэтому дерматологи рекомендуют зимой придерживаться такого же графика смены простыней, что и летом. Если вы ходите в душ и придерживаетесь гигиены в постели, то не реже одного раза в неделю.

Если же у вас есть кожные заболевания, вы реже ходите в душ или с вами спит домашний любимец, то простыни стоит менять 2-3 раза в неделю.