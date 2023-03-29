Как часто нужно перезагружать компьютер и зачем это делать

При длительном использовании компьютера может ухудшиться работа операционной системы устройства. На это влияет ряд факторов, например, какие приложения использовались или как долго работали на ПК. Исправить некоторые нарушение может перезагрузка.
О том, как часто нужно перезагружать компьютер и какие проблемы это решает, рассказываем в материале ниже.
При перезагрузке операционная система полностью выключается и снова запускается. Это полезно для стабильности работы системы. Эту процедуру советуют проводить после установки нового программного обеспечения, обновления системы, при длительной работе устройства, использовании графических редакторов, игр и других приложений
Частота перезагрузок зависит от компьютера и операционной системы. Большинство специалистов по информационным технологиям рекомендуют производить перезапуск хотя бы раз в 2-3 дня, если используете Windows.
Компьютеры с MacOS более стабильны. Перезапускать устройство следует разве что при обновлении операционной системы или ее установке.
При этом эксперты отмечают, что важно не просто выключить/включить устройство, нужно выбрать опцию "перезагрузить".
Можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть нужное диалоговое окно во всех версиях Windows.
Раньше мы рассказывали о том, какие приборы нельзя оставлять включенными, потому что они потребляют много электроэнергии.
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