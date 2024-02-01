Как часто нужно менять Wi-Fi роутер. Несколько причин для покупки нового маршрутизатора

Как понять, что пришло время менять роутер

Ответ на вопрос о том, как часто следует обновлять роутер, прост: рекомендуется делать это каждые 3-5 лет. Аналогично другим электронным устройствам, роутеры со временем стареют.

Появляются новые технологии и возможности, влияющие на принцип передачи данных, количество каналов и скорость. Например, устройства, совместимые с Wi-Fi 7, уже доступны. Хотя это новый стандарт, производители активно используют Wi-Fi 5 и 6.

Если вы не обновляли роутер в течение длительного времени, ваш новый телефон или ноутбук может столкнуться с проблемами при подключении.

Признаки, что ваш роутер устарел

Низкая скорость и производительность

Часто посещаемые сайты открываются медленнее, фильмы в онлайн-кинотеатрах загружаются долго, а о загрузке тяжелых файлов и говорить нечего.

Нестабильное соединение

При подключении сразу нескольких устройств некоторые гаджеты самопроизвольно отключаются от сети.

Пропадает сигнал

Устройства, удаленные от маршрутизатора, хуже ловят сигнал или периодически теряют его.

Несовместимость новых устройств с роутером

Гаджеты, поддерживающие новые стандарты Wi-Fi, подключаются с трудом или работают медленнее, чем могли бы.