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Как часто нужно ходить "по-большому"? Ответ может быть не таким, как вы думаете

Фото: Как часто нужно ходить в туалет (freepik.com)
Автор: Styler

Многие из нас думают, что ходить "по-большому" нужно каждый день. На самом деле это миф, и дела обстоят немного по-другому.

Почему это заблуждение рассказал гастроэнтеролог доктор Фоласаде Мэй из Лос-Анджелеса, пишет CNN.

Как часто нужно опорожнять кишечник

По словам доктора, к нему даже записываются на прием люди и озвучивают проблему, мол, они перестали ходить в туалет "по-большому" каждый день.

"Я напоминаю людям, что не существует фиксированного или нормального количества испражнений",, - отмечает врач.

Это представление, вероятно, связано с верой викторианской эпохи в то, что ежедневное опорожнение кишечника делает вас здоровее, сказал доктор Майкл Камиллери, консультант и профессор отделения гастроэнтерологии и гепатологии в клинике Майо в Миннесоте.

Испражняться каждый день совсем не обязательно.

"У большинства людей стул бывает от трех раз в день до трех раз в неделю. Это считается нормальным. Когда речь идет об испражнениях как о показателе здоровья, частота - не единственный важный фактор. На то, как часто мы испражняемся, могут влиять несколько факторов, в том числе диета, гидратация, стресс, возраст, прием лекарств и социальные обстоятельства", - сказал доктор Мэй.

Что важно в испражнениях

Медики сообщают, что форма стула, внешний вид или консистенция дефекации на самом деле являются гораздо лучшим критерием, чем количество испражнений.

Если вы испражняетесь три раза в неделю и у вас стул очень твердый - это тоже вариант нормы.

Но если вы чрезмерно напрягаетесь, когда пытаетесь сходить в туалет, или чувствуете, что не полностью опорожняете кишечник, вам, возможно, придется внести изменения в свой образ жизни.

По словам экспертов, употребление достаточного количества клетчатки из овощей, фруктов, цельного зерна и орехов может помочь предотвратить запоры. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, общее потребление клетчатки должно составлять не менее 25 грамм.

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