Как часто поливать орхидею: названы конкретные сроки

Как часто нужно увлажнять цветок

Как известно, орхидеи сажают в прозрачные горшки, через которые вы можете видеть корни растения. Это позволяет понять, когда пора поливать цветок.

Но если сомневаетесь, можно пользоваться правилом, что орхидею поят один раз в неделю.

Учитывайте, что корни должны стать серого цвета, но не допускайте, чтобы они сохли и сморщивались. После полива корешки станут зелеными.

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Как правильно поливать

Цветок следует поливать способом погружения в воду. Налейте в отдельную емкость-кашпо отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Окуните вазон с орхидеей так, чтобы она была в воде на 1/3. Оставьте так растение на несколько часов (2-3 часа). Далее достаньте и поставьте на его постоянное место.

Так поливать надо из-за торфяного горшка, который есть внутри почти всех вазонов, которые вы покупаете у цветоводов или в магазинах.

В период вегетации (активного наращивания листьев или выброса цветоносов) поливайте орхидеи с добавлением удобрения: 2-3 раза с подкормкой, затем простой водой.

Нельзя подкармливать растение в период цветения, ведь цветы просто увянут.