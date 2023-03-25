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Как часто поливать орхидею: названы конкретные сроки

Как правильно поливать орхидею (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Экзотический комнатный цветок орхидея в целом неприхотлива, но уход за ней должен быть особенный. Растение не любит как залива, так и пересыхания. Так что следует знать, как часто поливать красавицу и как понять, что она хочет пить.

О правилах полива цветка рассказала блоггер из TikTok "Світ орхідей".

Как часто нужно увлажнять цветок

Как известно, орхидеи сажают в прозрачные горшки, через которые вы можете видеть корни растения. Это позволяет понять, когда пора поливать цветок.

Но если сомневаетесь, можно пользоваться правилом, что орхидею поят один раз в неделю.

Учитывайте, что корни должны стать серого цвета, но не допускайте, чтобы они сохли и сморщивались. После полива корешки станут зелеными.

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Как правильно поливать

Цветок следует поливать способом погружения в воду. Налейте в отдельную емкость-кашпо отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Окуните вазон с орхидеей так, чтобы она была в воде на 1/3. Оставьте так растение на несколько часов (2-3 часа). Далее достаньте и поставьте на его постоянное место.

Так поливать надо из-за торфяного горшка, который есть внутри почти всех вазонов, которые вы покупаете у цветоводов или в магазинах.

В период вегетации (активного наращивания листьев или выброса цветоносов) поливайте орхидеи с добавлением удобрения: 2-3 раза с подкормкой, затем простой водой.

Нельзя подкармливать растение в период цветения, ведь цветы просто увянут.

Раньше мы писали, чего никогда нельзя делать с орхидеей, чтобы ее не убить.

Узнайте также, как дома вырастить сортовую фиалку "как на выставке".

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Рослиниквіткасад и огородорхідея