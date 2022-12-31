RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как будут работать "Сильпо", АТБ и другие супермаркеты на Новый год: график

Как будут работать супермаркеты с 1 по 7 января (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В период военного положения государственных выходных на праздники не вводится, однако предприятия и компании могут принять такое решение самостоятельно. Так, например, самые популярные сети супермаркетов изменили свои графики работы в период новогодне-рождественских праздников.

Как будут работать АТБ, Фора, Ашан, Сильпо и другие продуктовые маркеты - читайте ниже в материале Styler.

АТБ

Как и большинство супермаркетов и торговых точек, сеть "АТБ" сменит график работы только на Новый год 1 января. В этот день магазины будут открыты с 10:00, а закроются по привычному графику.

2 января все маркеты будут работать в штатном режиме с 05:00 до 23:00 в зависимости от расположения.

Фора

В контакт-центре сообщают, что 1 января вся сеть магазинов будет закрыта, а уже на следующий день сотрудники выходят на изменения в штатном режиме.

Обратите внимание, что в зависимости от расположения каждая "Фора" имеет индивидуальный график работы, поэтому заранее проверяйте его.

Сильпо

В справочном центре сообщается, что график работы в период праздников изменится в зависимости от места их расположения.

1 и 7 января магазины, которые расположены в ТРЦ, откроются в 10 утра. А одинарные Сильпо начнут свою работу в 09:00.

Что касается промежутка 2-6 января, то вся сеть будет работать в штатном режиме. Однако в контакт-центре советуют уточнять информацию о наличии света или генератора в конкретном магазине на сайте или по номеру 0800301707.

Как будут работать супермаркеты в Украине с 1 по 7 января (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

NOVUS

В период новогодне-рождественских праздников сеть супермаркетов будет работать по сокращенному графику:

  • 1 января - с 10:00 до 22:00, то есть на два часа меньше.
  • 2-5 января магазин будет работать в штатном режиме (с 08:00 до 22:00)
  • 6 января - с 08:00 до 21:00
  • 7 января - 10:00 до 22:00

Ашан

Все гипермаркеты сети имеют разные графики работы по будням, а соответственно и по праздникам. Поэтому проверяйте ближайший к вам Ашан отдельно.

В центре обратной связи нам предоставили следующую информацию о работе магазинов в Киеве:

На Петровке, Кольцевой, в Беличах і ТЦ "Ашан Рив Гош":

  • 1 января - 10:00-19:00
  • 2 января - 8:00-21:30
  • 6 января - 8:00-19:00
  • 7 января - 10:00-19:00

На станции метро "Либідська", "Лівобережна", по улицах Семьи Сосниных и Луговой:

  • 1 января - 10:00-19:00
  • 2 января - 8:30-21:00
  • 6 января - 08:00-19:00
  • 7 января - 10:00-19:00

На станции метро "Чернигівська", по улице Глушкова:

  • 1 января - 10:00-19:00
  • 2 января - 8:00-21:00
  • 6 января - 08:00-19:00
  • 7 января - 10:00-19:00

По улице Глушкова:

  • 1 января - 10:00-19:00
  • 2 января - 8:30-21:00
  • 6 января - 08:00-19:00
  • 7 января - 10:00-19:00

По улицах Академика Вильямса, Кирилловской, по проспекту Правды, на станции метро "Дарница":

  • 1 января - 10:00-19:00
  • 2 января - 8:00-22:00
  • 6 января - 08:00-19:00
  • 7 января - 10:00-19:00

Раньше мы рассказывали, как будет работать доставка еды в период с 1 по 7 января.

Читайте также, изменили ли график работы "Укрпочта" и "Новая почта" на время новогодне-рождественских праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБNovusсвята УкраїниНовый годсупермаркеты