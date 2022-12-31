Как будут работать "Сильпо", АТБ и другие супермаркеты на Новый год: график

АТБ

Как и большинство супермаркетов и торговых точек, сеть "АТБ" сменит график работы только на Новый год 1 января. В этот день магазины будут открыты с 10:00, а закроются по привычному графику.

2 января все маркеты будут работать в штатном режиме с 05:00 до 23:00 в зависимости от расположения.

Фора

В контакт-центре сообщают, что 1 января вся сеть магазинов будет закрыта, а уже на следующий день сотрудники выходят на изменения в штатном режиме.

Обратите внимание, что в зависимости от расположения каждая "Фора" имеет индивидуальный график работы, поэтому заранее проверяйте его.

Сильпо

В справочном центре сообщается, что график работы в период праздников изменится в зависимости от места их расположения.

1 и 7 января магазины, которые расположены в ТРЦ, откроются в 10 утра. А одинарные Сильпо начнут свою работу в 09:00.

Что касается промежутка 2-6 января, то вся сеть будет работать в штатном режиме. Однако в контакт-центре советуют уточнять информацию о наличии света или генератора в конкретном магазине на сайте или по номеру 0800301707.

Как будут работать супермаркеты в Украине с 1 по 7 января (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

NOVUS

В период новогодне-рождественских праздников сеть супермаркетов будет работать по сокращенному графику:

1 января - с 10:00 до 22:00, то есть на два часа меньше.

2-5 января магазин будет работать в штатном режиме (с 08:00 до 22:00)

6 января - с 08:00 до 21:00

7 января - 10:00 до 22:00

Ашан

Все гипермаркеты сети имеют разные графики работы по будням, а соответственно и по праздникам. Поэтому проверяйте ближайший к вам Ашан отдельно.

В центре обратной связи нам предоставили следующую информацию о работе магазинов в Киеве:

На Петровке, Кольцевой, в Беличах і ТЦ "Ашан Рив Гош":

1 января - 10:00-19:00

2 января - 8:00-21:30

6 января - 8:00-19:00

7 января - 10:00-19:00

На станции метро "Либідська", "Лівобережна", по улицах Семьи Сосниных и Луговой:

1 января - 10:00-19:00

2 января - 8:30-21:00

6 января - 08:00-19:00

7 января - 10:00-19:00

На станции метро "Чернигівська", по улице Глушкова:

1 января - 10:00-19:00

2 января - 8:00-21:00

6 января - 08:00-19:00

7 января - 10:00-19:00

По улице Глушкова:

1 января - 10:00-19:00

2 января - 8:30-21:00

6 января - 08:00-19:00

7 января - 10:00-19:00

По улицах Академика Вильямса, Кирилловской, по проспекту Правды, на станции метро "Дарница":