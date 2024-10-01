Как выживать в родительских чатах: запомните эти простые правила

Родительские чаты в школах и садах - это эффективный инструмент коммуникации между родителями и педагогами. Однако большинство родителей жалуется, что в этих чатах часто бывают споры, ссоры и недоразумения. Преимущественно через личные взгляды, сбор средств или организацию определенных мероприятий для детей.

Как выжить в родительских чатах и не стать врагом всех участников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Не используйте никнеймы

Очень удобно, когда все участники группы подписаны своими настоящими именами и фамилиями, а не никнеймами типа "Кошечка", "Бандит", "Танечка С". Обращаясь к другому человеку по имени, познакомиться и прийти к общему языку значительно проще.

Включите беззвучный режим

Конечно, вы хотите быть в курсе всех событий и реагировать в дискуссиях. Однако в разгар обсуждения количество сообщений в минуту может достигать десятков. Когда все это время ваш телефон посылает сообщения, это может свести с ума не только вас, но и окружающих. Это невероятно раздражает, отвлекает от работы или домашних дел. Поэтому выключайте звук чатов и возвращайтесь к ним, когда у вас есть время.

Не отправляйте мемы, картинки и цветочки

Родительский чат не требует формального общения. Но не стоит его засорять поздравлениями и открытками к праздникам, юмористическими мемами и картинками. Тем более что это может раздражать других участников чата. Пусть школьная группа будет только для важных сообщений.

Не распространяйте новости

Слухи, новости о трагедиях, фейковые статьи - и это все в то время, когда и так у людей нервы на грани. Если вы хотите сообщить что-то действительно очень важное - сначала вы должны быть уверены в источнике информации. Не следует заставлять паниковать десятки взрослых, у которых есть и другие дела.

Не устраивайте скандалов

Вы взрослые люди. И должны уметь договариваться без громких скандалов, ссор и брани. Тем более, что вы являетесь примером для своих детей. Не начинайте в родительском чате бои гладиаторов, не переходите на личности, не оскорбляйте других участников, даже если вы не согласны с их мнением. И если у вас есть вопросы к конкретному человеку – напишите в личные сообщения.

Не оставляйте голосовые сообщения

Нет, это не удобный способ получения сообщения и существует много людей, которые категорически против такого способа общения. Лучше потратить больше времени, но написать текстовый месседж. И не торопитесь, ведь ошибки могут предоставить вашему сообщению совершенно иное содержание.

Предлагайте встречу

Если возникает спорный вопрос или неприятная ситуация, то предложите встретиться лично и обсудить его. Часто те, кто больше скандалит в чате, при встрече здороваются, отводят взгляд и забывают о своих претензиях.

Вы имеете право на свое мнение

Вы имеете право высказать свое мнение в чате, как и другие его участники, даже если оно отличается от мнения большинства. Но никто не обязан с ней соглашаться, как и вы не обязаны соглашаться с мнением других. Доказывать свою правоту с пеной у рта - не стоит. Не вступайте в перепалки и не поддавайтесь на провокации.

Делайте скрины

Если вам угрожают, требуют что-то, высказывают что-то, что можно идентифицировать как нарушение законодательства - делайте скрины и записывайте разговоры. И предупреждайте об этом участников процесса. Преимущественно после этого тон меняется, слова подбираются более тщательно.

Не торопитесь с выводами

Учитывайте мнения всех участников чата и убедитесь, что все правильно понимают суть вопроса. Напомните, что комфорт и качество обучения детей - ваш приоритет. Передавайте информацию полно, кратко и понятно. Старайтесь не писать ничего на эмоциях - дайте себе 5-15 минут, чтобы остыть.