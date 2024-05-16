Как американские горки. История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Как познакомились Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Джей Ло и Бен Аффлек познакомились в 2001 году на съемочной площадке фильма "Джильи", где они сыграли главные роли: Лопес перевоплотилась в киллера по имени Рики, а Аффлек - гангстера Ларри.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: кадр из фильма "Джильи")

В то время она была замужем за Крисом Джаддом, однако вскоре рассталась - не из-за новой любви, а из-за того, что в отношениях пары уже начались проблемы.

Аффлек, в свою очередь, также завершил отношения с Сандой Буллок, поэтому оба имели причины для того, чтобы начать встречаться.

Отношения между знаменитостями развивались стремительно и страстно. Хотя сначала они не стремились делать их публичными, скрыть это было невозможно: они проводили вместе каждую свободную минуту, и их страсть была настолько сильна, что им дали прозвище "Беннифер".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Уже в 2002 году, вскоре после начала романа, Бен и Дженнифер объявили о помолвке.

Кольцо от Harry Winston с розовым бриллиантом в шесть карат Дженнифер называла "самым прекрасным предметом, который она когда-либо видела".

Роман звезд настолько сильно затрагивал все стороны их жизни, что Аффлек получил важное камео в клипе своей избранницы "Jenny from the Block".

Еще одним фильмом, в котором Аффлек и Лопес сыграли вместе, была "Девушка из Джерси", где они исполнили роли молодой семейной пары.

Однако фильм вышел уже в 2004 году, когда Бен и Джен решили отложить свою свадьбу, а потом и вовсе разошлись.

"Я люблю Бена, он удивительный человек, но за два года отношений каждый из нас прошел испытания. Мы были на обложках всех журналов каждую неделю - и это правда очень странно. Разумеется, это не единственная причина, почему мы расстались, но такое внимание сильно повлияло на динамику наших отношений", - рассказала артистка в 2010 году.

Легендарное воссоединение

В 2021 году бывшие решили дать друг другу еще один шанс. Тогда актриса завершила отношения с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым пробыла четыре года, и сразу в сети начали появляться слухи о возобновлении романа между ней и Беном, с которым она все это время поддерживала дружбу.

Джей Ло и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Год спустя после их воссоединения, Бен и Дженнифер решили пожениться - и это произошло без пышных торжеств и множества гостей, в небольшой церкви в Лас-Вегасе, где им пришлось отстоять очередь на регистрацию.

Даже наряд для свадьбы был скромным: у невесты было два платья, но оба были довольно простыми.

Снова на грани разрыва

Так, брак голливудских звезд снова оказался под угрозой.

Инсайдер сообщил, что певица и актер перестали жить вместе и могут расстаться в ближайшее время.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

В последнее время поклонники часто говорили о том, что Джей Ло и Бен перестали появляться вместе на публике.

Певица даже прибыла на Met Gala без мужа, хотя раньше супруги посещали все крупные мероприятия вдвоем. Теперь их опасения подтвердил инсайдер, который заявил, что между Лопес и Аффлеком "все кончено".