Как аккуратно и уместно добавить цветочные аксессуары в свой гардероб

Как добавить цветы в свой гардероб

Нежные, женские, чувственные цветочные аксессуары, принты и формы вещей держатся в топе популярности уже второй сезон и это не удивительно, потому что они действительно стали хорошим дополнением для повседневных и нарядных образов.

Цветы появляются все больше в новых проявлениях форм вещей, принтах, материалах и аксессуарах. Самым популярным украшением является цветок на ленте, который довольно универсален, потому что его можно одевать как чокер или браслет на руку.

Материал цветка, размер и форма может быть совершенно разной, главное, чтобы она гармонично сочеталась с материалами вещей в гардеробе. Светлые цвета и легкие материалы выглядят более нежно и сами цветки становятся невесомыми, создавая хрупкий элемент образа.

А яркие или темные цвета из более плотных материалов, например из денима, будут акцентными, заметными и будут перетягивать внимание во всем образе на себя.

Как добавить цветы в свой гардероб (фото: pinterest)

2024 год никак не хочет расставаться с пышными бутонами цветов. Топ украшенные цветами или вообще в форме цветка точно подчеркнут женственность и украсят образ.

Одежда с цветами и ткани с аппликациями, вышивками еще больше появляются на подиумах и полках магазинов. Если вам нравится таких женское проявление, то смело выбирайте вещи с цветами и вы гарантированно будете стильными и модными в этом году.

Сумки в форме цветов будут уместны в романтических образах. Выбирайте форму и размер сумки, учитывайте рост и цветовую гамму наряда.

Материал и дополнительные аксессуары сумок также могут быть в этом сезоне разными, поэтому среди большого разнообразия вариантов действительно можно найти свою вещь, опираясь на свои предпочтения и стилистику имиджа. Обувь украшенная цветами пригодится в нарядных образах.

Не бойтесь добавлять сразу несколько вещей с цветочными деталями в образе. Если концепция образа хорошо проработана, то цветки хорошо смешиваются в единый, гармоничный дуэт.

У цветов нет возраста и ограничений, поэтому смело экспериментируйте и повторите этот женский элемент, который придаст нотку романтизма вашему образу.

Как добавить цветы в свой гардероб (фото: pinterest)