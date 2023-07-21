RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как аферисты чаще всего обманывают пенсионеров, выманивая деньги и имущество

Как аферисты обманывают пенсионеров (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, пользующихся беспомощностью, наивностью и доверчивостью пожилых людей. Некоторые схемы очень популярны, поэтому стоит знать, как от них уберечься.

Об этом читайте дальше в материале Styler.

Соцработники и благотворители

Любители легкой наживы ходят по квартирам и частным домам под видом соцработников и представителей благотворительных фондов.

Они знают психологические приемы, харизматичны, имеют хорошо подвешенный язык. Мошенники быстро входят в доверие к людям в возрасте и обманывают их.

Обмен денег, поверка счетчиков, работники ПФУ

Часто злоумышленники попадают в дом под предлогом обмена денег, назначения несуществующей надбавки к пенсии, предоставления материальной помощи.

Распространенной легендой является необходимость провести поверку счетчиков или потребность подписать какие-то пенсионные документы (а в подъезде или на улице делать это неудобно).

Как правило, такие аферисты действуют в паре по заранее отработанной схеме: один отвлекает хозяина, пока другой обыскивает дом и забирает ценные вещи и деньги.

С вашего счета пытаются списать деньги

Сегодня большинство пенсионеров получают выплаты на банковские карты. А в дополнение к пенсионной карте часто получают кредитки с определенным лимитом. Пожилые люди нередко хранят и накапливают эти деньги. Именно они являются лакомым куском для телефонных мошенников.

Если вам звонят якобы представители банка и просят предоставить полный номер карты, срок действия и CVV-код - это мошенники. Настоящий сотрудник банка может запросить только 4 последние цифры карты, ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, кодовое слово. И все.

Кроме того, сотрудник банка не будет вам угрожать или запугивать вас, общаться грубо, кричать или обращаться фамильярно.

Правоохранители призывают пенсионеров быть осмотрительными, не пускать домой неизвестных, не передавать незнакомцам деньги и документы, и даже не разговаривать с телефонными мошенниками.

Ранее в Пенсионном фонде Украины напомнили об еще одной доплате пенсионерам и кто ее может получать.

Также узнайте, кому из украинцев выплатят единоразовую помощь в августе 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферистыпенсії в Україні